鎖定大陸等亞洲國家！墨西哥將對逾千種商品課「最高50％關稅」

墨西哥參議院當地時間10日通過一項關稅調整法案。該國將自2026年起，對來自中國大陸、印度、南韓、泰國及印尼等未與墨西哥簽訂貿易協定國家的部分進口商品，課徵5%至50%的關稅。儘管遭商業團體及目標國家的政府反對，該國仍決定推動此案以振興本土產業。

墨西哥將對逾千種亞洲商品 課徵最高 50%關稅。（示意圖／Pixabay）

根據《路透社》，這項法案先前已由眾議院通過，參議院再以76票贊成、5票反對與35票棄權通過。

通過的法案涉及約1400種商品，主要針對汽車、汽車零件、紡織品、服裝、塑膠、鋼鐵及鞋類等，多數將面臨35%的關稅。相較今秋在眾議院擱置的版本，通過的法案較溫和，約3分之2產品的關稅較原始提案有所降低。

分析師及私營部門指，墨西哥此舉意在於下次審查《美國-墨西哥-加拿大貿易協定》（USMCA）前安撫華府，同時預計明年可為墨國帶來37.6億美元額外收入，減少財政赤字。

執政黨「國家復興運動」參議員雷耶斯（Emmanuel Reyes）為此辯護稱，「這些調整將提升墨西哥產品在全球供應鏈的地位，並保護關鍵部門的就業機會，這不僅僅是增加收入的工具，而是為了整體福祉利益引導經濟和貿易政策的手段」。

墨西哥早在9月就宣布將提高對來自大陸及其他亞洲國家的汽車與其他商品關稅。華府近期持續推動拉丁美洲國家限制與北京的經濟聯繫，美中正在該地區競逐影響力。

對此，大陸商務部11日發布發言人答記者問，稱將密切關注墨國措施落地情況，並進一步評估相關影響。發言人稱，有關措施一旦落地仍會實質性損害包括大陸在內的相關貿易夥伴利益，又稱中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，希望墨方及早糾正單邊主義、保護主義的「錯誤做法」。

