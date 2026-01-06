鎖定委內瑞拉石油業 川普將與石油公司高層會談

路透社6日引述3位知情人士報導，美國總統川普(Donald Trump)本週將在白宮與石油公司高層會面，商議如何重振委內瑞拉凋敝的石油產業。

其中2位消息人士說，這項會議可能會在9日舉行，目前並不清楚出席者的身份。

白宮並未立即對此發表評論。

在美軍突襲卡拉卡斯(Caracas)並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，增加這個擁有世界最大石油儲量國家的原油產量，已經成為川普的首要目標。

由於持續欠缺投資、導致基礎設施凋敝，委內瑞拉的原油出口已從20年前的每日超過300萬桶，降至不到100萬桶。

分析師與業內高層估計，委內瑞拉原油增產需要耗費數年時間。但美國官員駁斥這種說法，表示透過新設備與技術有辦法能快速提振這個國家的石油產業。

雪佛龍(Chevron)是目前唯一在委內瑞拉油田運作的美國大型石油公司。

埃克森美孚(Exxon Mobil)和康菲石油(ConocoPhillips)曾是委內瑞拉的主要石油生產業者，直到他們的項目被已故的委內瑞拉前總統查維斯(Hugo Chavez)國有化為止。

這2家公司尚未就是否將重返委內瑞拉發表評論。 (編輯:柳向華)

