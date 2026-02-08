鎖定家屬焦慮心理！詐騙集團開刀房外賣「術後神藥」狠詐4千元

詐騙集團常潛伏於各大醫院開刀房外，精準利用家屬在家人手術期間病急求援且情緒焦慮的心理漏洞誘騙家屬。圖：刑事局提供

家屬在開刀房外焦急等候，竟成為詐騙集團眼中的肥羊。詐騙集團常潛伏於各大醫院開刀房外，精準利用家屬在家人手術期間病急求援且情緒焦慮的心理漏洞，自稱有醫護背景、主治醫師的親屬或合作夥伴，攀親帶故取信被害人，宣稱醫院沒賣、營造能以特殊管道取得「術後神藥」、「特效藥膏」、「癒合器材」，誘騙家屬當場支付數千元現金。

中部有一名蕭姓男子的母親於1月中動手術，一名陌生中年男子在醫院開刀房前家屬休息室主動向蕭姓男子攀談，且自稱主治醫師的朋友、為其母親手術麻醉科醫師的父親，是為了載女兒下班才到醫院開刀房前等候，能夠為其母親購買幫助術後回覆的藥膏，拿到更好的復原藥膏及導流管，且稱能夠開完刀前拿回藥膏給予被害人，被害人便不疑有他，現場交付4240元給該名陌生男子，但直到其母親開完刀後，該名陌生男子還未返回交付藥膏，被害人才驚覺受騙，訴警偵辦。

刑事局呼籲，為避免家屬在面臨家人手術壓力的同時，又遭受財務與心靈的二次傷害，醫護人員不會透過家長或私人管道向家屬收費。醫院內任何合法的藥品、衛材費用，絕對會由批價櫃台開立單據，或請家屬持處方箋至藥局領取，絕對不會由個人私下收現。遇到陌生人自稱鄰居、醫師友人並要求交付現金時，請務必先向護理站查證。凡是提及「術後神藥」、「特效藥膏」、「加速癒合」為餌等關鍵字，民眾務必提高警覺。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案，因應詐騙手法快速演變，此外，於「165打詐儀錶板」導入AI智能客服小幫手，整合防詐資料庫提供即時互動諮詢，可依民眾描述情境辨識詐騙風險並提供具體處置建議；另具備涉詐網址即時查詢功能，可判斷網站是否具詐騙風險。

