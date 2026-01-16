鎖定年前換機潮 高階電視推登錄送保固與音響配件

【記者趙筱文／台北報導】農曆春節前電視換機潮啟動，三星電子台灣推出2026年第一季電視促銷活動「星動視界 聲光躍動」，即日起至3月9日止，消費者於活動期間購買指定Samsung電視產品，並於期限內完成線上登錄，即可依機型獲得延長保固或指定影音周邊贈品，鎖定年前汰舊換新與大型顯示設備需求。

消費者可自即日起至3月9日間購買指定電視機型，並於3月16日前完成登錄、資料審核通過後，即可參與本次優惠。其中，Neo QLED 8K與OLED等高階機款，包括QA98QN990F、QA85QN990F、QA83S95F等型號，可獲原廠延長保固至三年；Lifestyle系列如The Frame、The Frame Pro則提供藝術市集一年序號搭配風格邊框，The Serif系列則可獲Soundbar S60D音響等。

此外，三星也將 The Freestyle投影機與相關影音配件納入此次活動範圍，消費者同樣可在優惠期間購買後獲得專屬行動電源或指定音響、風格配件，主打彈性影音與家庭娛樂情境。不過官方也提醒，登錄時須上傳完整購買證明文件，包含發票或安裝單等，若資料不齊需於指定期限內補件，否則視同放棄資格，贈品數量有限，送完為止。

在產品布局上，三星電視近年主打畫質技術與生活化應用並進。Neo QLED系列以Mini LED背光與AI影像處理強調亮度與對比表現，OLED系列則以自發光面板呈現深黑與高色彩準確度，鎖定影視與遊戲族群；而The Frame、The Serif等Lifestyle TV，則以外型設計與待機顯示藝術作品切入居家空間，試圖將電視從單一影音設備延伸為室內陳設的一部分。

隨著春節檔期接近、家庭聚會與大型螢幕需求升溫，三星透過延長保固與影音配件組合，強化高階與設計型電視的吸引力，也成為年前電視市場的重要促銷方案之一。

