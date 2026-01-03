鎖定弱勢少女性侵！高雄「績優督導」社工妻幫查偵辦進度 夫妻吃2大過免職
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，去（2025）年6月涉嫌利用職務之便，透過公務系統篩選遭通報、列管個案，並鎖定其中一人誘出性侵；少女不堪受辱，事後報警驗傷並提出告訴。案發後更傳出，何建忠利用其妻子在社會局任職之便，查詢性侵案偵辦進度。事件曝光後，夫妻兩人皆已遭解聘，相關單位也啟動懲處程序。
檢方痛批，何建忠身為心理衛生中心最高層級主管，竟知法犯法，將原本應保護的個案視為洩慾對象，戕害少女身心甚鉅，犯後更試圖以金錢將重罪轉化為性交易，毫無悔意，故依強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月。目前案件仍在審理中。
高雄市政府衛生局也指出，去年8月得知何建忠涉案後，即主動展開清查，並於8月9日召開考績會，認定其違法執行職務、言行不檢且嚴重損害機關聲譽，情節重大，依法記二大過，並於8月11日終止契約、予以解聘。
至於何建忠妻子，高雄市政府社會局則回應，何建忠妻子因涉洩密已記二大過並解聘；另涉違反兒少法第49條，最高可處60萬元罰鍰並公告姓名；其違反社會工作師法第17-1條部分，已送社工師懲戒委員會審議，最重恐遭廢止執業執照與社會工作師證書。
衛生局強調，案發後已進行內部嚴格整頓，並邀請外部專家學者組成專案輔導小組，全面強化約聘人員管理、資安管控與督導機制，確保民眾權益，防堵類似事件再次發生。
◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
更多FTNN新聞網報導
高雄績優督導性侵列管少女！犯案期間正攻讀碩士 論文口試「大聊社會安全網」
社會安全網淪淫魔網！妻竟是共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女
高雄衛生局鯛魚藥檢爆烏龍 「29歲約聘女研究員認1事」警初步調查曝光
其他人也在看
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 42
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 104
王夢麟酒駕撞清潔車 女兒發文怒轟「完全無法原諒」
71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日酒後駕車，遭警方依公共危險罪偵辦，他的女兒在臉書發文，痛批父親行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」，態度強硬、措辭沉痛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人
中部中心／張家維 南投報導南投警方接獲民眾報案，在草屯鎮與中寮鄉交界附近，有一處農舍發生竊案，警方到場時，竊嫌已經被地主壓制在地，卻不斷喊著要驗傷，員警搜身，還找到毒品及吸食器，儘管證據確鑿，嫌犯竟然還辯稱，那只是口含錠！一位農民，拿著柴刀，氣到不行，地上還有一名男子，試圖坐起身。委屈的坐在地上訴苦，不過警方，可沒理他那套，一邊問他身分訊息，一邊將他上銬搜身，因為他剛從別人家農舍，偷拿走一把空氣長槍竊賊闖農舍偷空氣長槍 遭地主抓包 農民氣到親自逮人（圖／民視新聞）男子身上哩哩叩叩的東西，還真不少，不過，真的只有這些嗎？罪證確鑿，嫌犯還是一副理所當然，甚至搬出，這個理由。惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 警搜出毒品吸食器（圖／翻攝畫面）亂掰到連員警都傻眼，直接將人押回警局，事發就在南投草屯坪頂里與中寮鄉交界，警方獲報，有一處農舍發生竊盜案，這位男子不請自來，試圖偷取財物，還好農舍內，沒放什麼貴重物品，最後這位竊賊，偷到一把空氣長槍，就被巡邏中的地主抓個正著，將違禁品說是口含錠的竊嫌，被警方依現行犯逮捕，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送偵辦。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：惹錯人！竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人 更多民視新聞報導2印度籍女子百貨偷6千元手鍊 警獲報全力追緝中德國大盜打穿銀行金庫 撬開數千保險箱.洗劫11億撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億民視影音 ・ 18 小時前 ・ 4
勞動基金11月大賺1168億元 新制勞退平均分紅5.04萬元
不甩台股11月震盪！勞動基金運用局今（2）日公布2025年11月最新勞動基金績效，單月賺進1,168億元；前11個月收益達9,762億元，收益率為14.1%，整體勞動基金規模為7兆6,951億元。其中，新制勞退基金賺6,511.7億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至5.04萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 62
雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津
2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 7
賴清德批藍白擋國防預算 他反酸：欠薪總統
[NOWnews今日新聞]總統賴清德1日發表元旦談話，譴責藍白兩黨在立法院杯葛總預算與1.25兆國防預算，還要提案彈劾他，「如果說一定要對我提出彈劾，至少吧，正事也應該要做，明知道你沒有三分之二的多數...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 55
知名連鎖麻油雞遭惡意破壞！10分店湯底「被倒不明粉末」 3嫌落網偵辦中
（記者洪承恩／綜合報導）雙北地區知名連鎖品牌「莊家班麻油雞」在2025年12月31日下午驚傳多點遭惡意破壞事件 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 5
28歲女有勒痕多處傷 50歲呂男否認犯案訊後移送｜#鏡新聞
花蓮玉里公墓附近，2025年最後一天(12/31)發生命案。一名28歲林姓女子躺在樹林間，身上有多處傷痕，還有輪胎壓過的痕跡。警方在住處找到不名血跡，認為報案的50歲呂姓男友涉有重嫌，但他否認犯行，今天(1/1)依殺人罪將他移送花蓮地檢偵辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
轟藍白提彈劾浪費時間！賴清德：我不貪不取
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，立法院院會日前通過彈劾案後，將邀賴清德列席說明。對此，賴清德今（1）日嗆聲說，他去年上任...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 407
離職保全假應徵真搶劫！槍擊2員警遭壓制
社會中心／賴國彬 桃園報導跨年日當天，桃園竟發生光天化日持槍搶劫，一名離職保全假裝要應徵回到老東家，卻是拿改造空氣槍要脅討回20萬元，員警獲報到場要制服，陳姓嫌犯還擊開槍，導致兩名員警中彈受傷，所幸傷勢都不嚴重。民視 ・ 1 天前 ・ 1
蔡正元「三中案」唯一有罪要坐牢 邱毅：當馬英九的司法防火牆
前總統馬英九涉及三中案（中視、中影、中廣），二審判決維持一審見解，宣告無罪，該案纏訟7年，僅前立委蔡正元被依業務侵占判3年6月，也是全案唯一被判有罪被告。前立委邱毅今天（1日）在臉書為好友抱不平，指蔡正元「做了馬英九的司法防火牆」，批評馬英九過河拆橋，感嘆年紀大了坐牢特別辛苦，蔡也捨不得妻子和女兒。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 8
立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 43
隨機殺3男！警揭秘張文「犯罪四部曲」 誠品南西墜樓為輕生關鍵曝光
北捷台北車站、中山站一帶2025年12月19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方最新調查公開張文「犯罪四部曲」，由誠品南西墜樓是他為自己選擇的人生終點並非意外，判斷關鍵也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
夫妻吵架失控！台中高樓深夜火警 30歲女火燒廚房驚動百人疏散
[Newtalk新聞] 台中市北屯區一棟高樓層集合住宅，今(2)日凌晨發生火警。女子疑似因與丈夫發生爭執、情緒失控，將棉被等易燃物拖至廚房點燃，觸發大樓火警警報，造成上百名住戶深夜驚慌疏散，未釀成重大傷亡。 事發在北屯區大連西路一棟23層樓集合住宅，一名30歲賴姓女子疑似因與丈夫發生爭執，情緒失控之下，將棉被等易燃物拖至廚房燃燒，濃煙迅速瀰漫屋內並觸發大樓火警警報，造成上百名住戶驚慌疏散。 台中市消防局表示，12時52分接獲警方轉報後，立即派遣文昌、水湳及四平分隊前往搶救，共出動8輛消防車、1輛警備車及22名消防人員。消防人員抵達時，發現起火點位於住戶廚房，瓦斯爐上方堆放棉被等雜物燃燒，火勢已因自動灑水設備自行撲滅，燃燒面積約2平方公尺，未有延燒情形，所幸未造成任何人員受傷受困。 救護人員於現場檢視賴女意識清楚，但疑似因服用藥物出現肢體無力情形，並非因火勢受傷，為安全起見仍由救護車送往中國醫藥大學附設醫院觀察治療。 警方指出，賴女於集合住宅內點火行為，已對公共安全造成嚴重威脅，後續將通知其到案說明，並依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於詳細起火原因與是否涉及人為因素，仍待警消進一步鑑新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
網紅名廚遭恐怖情人刺3刀慘殺「監視器拍下冷血逃亡畫面」
巴西聖卡塔琳娜州驚傳駭人情殺案。網紅廚師羅布森·馬爾多納多·馬利諾斯基（Robson Maldonado Malinoski，37歲）於去年12月29日慘遭殺害，陳屍自家公寓，胸口身中3刀。警方鎖定其剛分手的男友羅德里戈·奧利維拉·多斯桑托斯（Rodrigo Oliveira dos Santos）涉有重嫌，監視器拍下他持鑰匙擅闖並帶著兇刀離去的身影。據悉死者生前曾遭家暴，疑因提分手引發殺機，目前三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
確定酒駕！24歲餐廳員工跨年夜狂喝2小時上路 元旦撞死清潔隊員遭法辦
據了解，毛男是清潔隊員，1日清晨要去台北市上班，而他騎車行經中正路與真理街口，在紅毛城前停等紅燈時卻遭白車追撞，強大撞擊力道讓毛男連人帶車被噴飛數公尺，送醫後宣告不治，顏姓男子則肇事後逃逸，於下午2時許才被策動到案，經酒測後確認其酒測值達0.29mg/L。而顏男在...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
藍白亂提彈劾！賴清德嘆「不貪不取」 黃國昌回應了
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導針對藍白兩黨在立法院提出彈劾，總統賴清德今（1）日苦口婆心規勸在野陣營，他從上任以來不貪不取、沒有任何的違法，明知沒有三分之二的多數，為何要提案浪費時間。對此，民眾黨主席黃國昌回應，賴清德可能忘記當時行政院前院長、前民進黨主席蘇貞昌在2013年說的話，蘇前主席當年曾號召立委提案彈劾時任總統馬英九。民視 ・ 1 天前 ・ 25