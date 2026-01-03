鎖定弱勢少女性侵！高雄「績優督導」社工妻幫查偵辦進度 夫妻吃2大過免職

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，去（2025）年6月涉嫌利用職務之便，透過公務系統篩選遭通報、列管個案，並鎖定其中一人誘出性侵；少女不堪受辱，事後報警驗傷並提出告訴。案發後更傳出，何建忠利用其妻子在社會局任職之便，查詢性侵案偵辦進度。事件曝光後，夫妻兩人皆已遭解聘，相關單位也啟動懲處程序。

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區42歲執行秘書何建忠。（圖／翻攝畫面）

檢方痛批，何建忠身為心理衛生中心最高層級主管，竟知法犯法，將原本應保護的個案視為洩慾對象，戕害少女身心甚鉅，犯後更試圖以金錢將重罪轉化為性交易，毫無悔意，故依強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月。目前案件仍在審理中。

高雄市政府衛生局也指出，去年8月得知何建忠涉案後，即主動展開清查，並於8月9日召開考績會，認定其違法執行職務、言行不檢且嚴重損害機關聲譽，情節重大，依法記二大過，並於8月11日終止契約、予以解聘。

至於何建忠妻子，高雄市政府社會局則回應，何建忠妻子因涉洩密已記二大過並解聘；另涉違反兒少法第49條，最高可處60萬元罰鍰並公告姓名；其違反社會工作師法第17-1條部分，已送社工師懲戒委員會審議，最重恐遭廢止執業執照與社會工作師證書。

衛生局強調，案發後已進行內部嚴格整頓，並邀請外部專家學者組成專案輔導小組，全面強化約聘人員管理、資安管控與督導機制，確保民眾權益，防堵類似事件再次發生。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

