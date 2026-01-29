鎖定新年煥新保養潮「蓓朵娜」2026限量福箱登場

鎖定新年煥新保養潮！蓓朵娜2026限量福箱登場。(圖/蓓朵娜 提供)

【警政時報 司徒／臺北報導】新年福袋象徵開運與祝福，向來被視為迎接嶄新一年的好兆頭。從日本新年到華人農曆春節，福袋文化不僅代表驚喜與優惠，更承載著「為自己選一個好開始」的寓意。隨著新年到來，肌膚也迎來年度最重要的「煥新時刻」，如何在忙碌生活中，用更有效率的方式讓膚況回到最佳狀態，成為現代消費者關注的焦點。

迎接 2026 新馬年，台灣高端保養品牌 蓓朵娜（BELDORA） 正式推出 「2026 新年限量福箱」，以「全明星保養陣容」為概念，集結品牌歷年最受歡迎、屢獲好評的明星級產品，打造超高 CP 值驚喜福箱組合，讓消費者在新的一年，用更聰明的方式投資肌膚。

廣告 廣告

蓓朵娜創辦人 Paul 老師表示：「新年福箱不只是優惠，更是一種祝福。我們希望透過這次活動，讓支持蓓朵娜的消費者，可以用更友善的價格購入」他也提到，今年特別結合集點活動，推出 集點兌換 LV 精品項鍊，並加碼 日本來回機票抽獎，讓新年保養不只保養皮膚，也為生活帶來更多期待。

此次 2026 新年限量福箱 共推出三款組合，其中首款以「發光好氣色」為核心，集結品牌兩大經典明星——粉鑽瓶 EX 與 極光 CC 霜。粉鑽瓶 EX 以90%保養成分加上10%智慧光感，更榮獲國家新創獎等多項國家認證；極光 CC 霜則結合修飾膚色與自然光澤，快速完成出門所需步驟，榮獲世界設計金獎。

品牌創辦人Paul老師表示：「新年福箱不只是優惠，更是一種祝福。(圖/蓓多娜 提供)

第二款主打「全明星概念」，網羅品牌最具代表性的保養力作。消費者可在官網 自由任選 3 樣明星商品，依照自身膚況與需求，打造最適合自己的新年保養組合，讓保養不再制式，而是高度個人化的選擇。同樣贈送3款隨機商品，為新的一年打造由內而外的透亮好氣色。

此外，品牌也特別為忠實會員打造第三款「隱藏版會員專屬尊榮福箱」，僅限量釋出。內容集結近期市場高度關注的 玫瑰外泌體系列，並搭配會員最愛的 時光青春露 EX 與回購率第一的 法國女人油 EX，再加碼 4 款隨機明星商品，展現品牌對核心會員的最高誠意。

凡購買新年福箱，即可獲得新年專屬刮刮卡與限量紅包袋，集齊指定字詞即可兌換LV精品項鍊等好禮，並有機會抽中日本來回機票（航點任選），讓新年好運與保養儀式感同步到位。

在競爭激烈的國際保養市場中，台灣品牌要站穩腳步、走向世界並不容易。蓓朵娜自創立以來，始終以「效率保養」為核心，結合科學實證與奢華質感。品牌曾獲 巴黎與紐約時裝周指定使用，多項明星商品亦屢獲國內外美妝大獎肯定。Paul 老師也強調：「我們希望提供一個能與世界接軌的保養選擇，讓消費者在新的一年，用在國際發光的台灣保養精品，好好呵護自己。」在 2026 年的起點，選擇一箱集結全明星實力的蓓朵娜新年福箱，不只是為肌膚升級，更是為生活開啟一個更亮眼、更幸運的開始。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告