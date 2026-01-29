鎖定日籍國民詐騙 台日馬聯手破獲馬國跨境詐欺機房

cnews204260129a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

馬來西亞警方接獲情資，有台灣籍國人在馬國吉隆坡境內，籌組跨境詐欺機房，鎖定日籍被害人進行詐騙。刑事局表示，聯合小組去年8月間循線搜索詐騙機房，逮捕5名台灣籍犯嫌、4名日籍犯嫌及1名馬來西亞籍犯嫌。初步調查，台灣籍犯嫌指揮操控，負責管理、話務指導、翻譯工作，並負責上網找詐騙被害人劇本，翻譯成日文後，交由日籍犯嫌使用。若需要AI變臉假冒日本警察時，再操作AI電腦，負責穿著日本警察制服對嘴、出示警官證等，以取信日籍被害人，馬籍犯嫌則負責打雜事務。

廣告 廣告

刑事警察局表示，國際刑警科獲報後，立即與馬、日警方共同合作偵辦，由國際刑警科、駐馬來西亞聯絡組與駐日本聯絡組，共組專案小組啟動調查。去年8月間循線搜索詐騙機房，逮捕台籍、日籍、馬籍犯嫌共10人，現場查扣筆電3臺、桌上型電腦1臺、平板電腦3臺、手機26部、日本警察制服1套、日本警察徽章2個、路由器1臺等物。初步調查，詐騙機房從去年6月間開始運作，鎖定日籍國民為主要詐騙對象。

刑事局表示，去年10月2日，員警赴吉隆坡執行台籍犯嫌遣返勤務，於桃園機場入境之際拘提，其中4名犯嫌經承辦檢察官向法院聲請羈押獲准。另1名犯嫌限制住居、限制出境、出海。清查詐騙集團已成功詐騙8名日籍被害人，詐騙金額為日幣1865萬3667元。全案依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，國人切勿心存僥倖，赴海外從事電信詐騙等不法工作，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，返國後亦會面臨相應的刑事追訴。將持續深化跨國情資交流及跨機關合作機制，強化境外詐欺犯罪查緝，務求徹底瓦解詐欺集團結構，守護民眾財產安全。

照片來源：刑事局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

落實分類加強破袋稽查 新北環保局提醒違者最高罰6000元

【有影】涉以空拍機投毒農場 不滿員工跳槽毒害動物被起訴

【文章轉載請註明出處】