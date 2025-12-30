鎖定智慧製造、AI、綠能人才需求 中彰投分署職訓招生開跑
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】因應產業轉型人才需求變化，勞動力發展署中彰投分署聚焦智慧製造、AI數位科技、綠能永續等發展趨勢，持續開辦以實務為導向的職業訓練課程，115年將開辦自辦職前訓練89班、在職訓練112班，提供超過5000人的培訓能量，相較114年著重強化新觀念技術導入、科技應用及跨域培訓，協助民眾培養就業即戰力。歷年就業率維持九成以上，並自即日起開始招生，課程資訊請上台灣就業通網站查詢及報名。
▲中彰投分署積極推動課程升級，為轄區產業培育為智慧製造人才。（圖／中彰投分署提供）
中彰投分署指出，115年推動課程升級，亮點聚焦智慧製造與AI應用，帶動學員更能適應進行式中的職場變革，例如職前訓練新增「自動化機構設計與機電控制應用班」，培育具備機構設計、機電控制及自動化整合能力之專業人才；同時配合數位科技發展趨勢，規劃開辦「生成式AI與全端程式設計班」、「智慧生成全端程式與跨平台APP整合實務班」及「AI數位×時尚珠寶行銷班」，強化學員於各領域應用AI科技的實務能力。
▲配合產業數位轉型需求，中彰投分署115年將開辦智慧機械、AI應用等訓練課程。（圖／中彰投分署提供）
另為協助在職勞工升級技能，也將於115年開辦逾百門在職進修課程，聚焦智慧機械、綠能與AI數位化等熱門領域，除涵蓋精密量測、工業機器人、智慧製造聯網等實務訓練，助力產業邁向自動化與智慧化外；同時，身為全國唯一公立電動車訓練場域，亦推出「電動化車輛技術班」與「電動機車檢修技術」等課程，培育電動載具及綠能相關專業人才；並新增「AI 生成與多媒體整合應用班」及「生成式 AI 繪圖—Stable Diffusion 入門基礎班」等課程，透過基礎與進階並行的設計，協助在職勞工依自身需求彈性選擇進修方向，掌握產業未來發展趨勢。
現年50歲的阿才，過去在機械板金產業服務20餘年，因公司業務調整而失業。他看準自動化為產業未來趨勢，報名參加「工業控制與工廠自動化應用班」，結訓前成功考取工業配線丙級證照，並順利轉任工廠自動化設備工程師，至今穩定就業已逾一年。阿才表示，透過職業訓練不僅讓半百的他順利重返職場，也建立持續精進技能的信心。
中彰投分署強調，訓練課程從技能養成、就業媒合到職涯發展，不僅培力就業，也促進學員結訓後成功創業、取得證照、穩定就業或提升職涯發展動能。為減輕參訓負擔，符合非自願離職或特定對象身分失業者參加職前訓練還可申領職訓生活津貼，招生課程資訊請上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)查詢及報名，或撥打該分署服務專線04-23592181分機1541、1542諮詢。
