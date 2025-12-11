鎖定有錢有房銀髮族！1年詐4億 演員陳幼芳親曝受騙經歷：別縱容詐團

詐騙集團以假冒名人方式進行投資詐騙，一年內已騙取80多名受害者超過4億元，主要鎖定有房有存款的銀髮族下手。這個詐騙集團不僅騙取金錢，更誘導受害者設定房產抵押，手法包括在網路投放廣告、加入LINE好友後推銷投資，甚至會先進行防詐宣導以降低受害者警戒心。最嚴重的案例是一位60歲女會計師在半年內被騙走4600萬元。演員陳幼芳也分享個人網購詐騙經驗，呼籲民眾不要因小額損失而縱容詐騙行為。

警方近日瓦解一個大型詐騙集團，搜索行動中發現一名61歲陳姓女代書涉嫌協助詐騙集團運作。這名代書表面上是幫民眾辦理房產抵押設定，每筆收取5萬元代辦費，實際上這些費用全都來自投資詐騙被害人的口袋。

同時，警方也查獲一名38歲黃姓男子，他對外宣稱是室內設計師，但實際上與詐騙集團勾結，提供借貸給被害人並一次先收取3期利息，年利率高達100%以上。詐騙集團的運作手法是先在網路上冒充名人投放廣告，吸引民眾點擊後加入LINE好友，再誘導進行所謂的「投資」。

這個詐騙集團專門鎖定六、七十歲有車有房的銀髮族下手，一年內已騙取超過80人，累計金額超過4億元。最嚴重的案例是一位約60歲的女會計師，在短短半年內被騙走4600萬元。雖然包含與東南亞接洽的24歲王姓主謀在內的多名共犯已被逮捕，但令人意外的是沒有一個人被收押。

詐騙集團的手法特別狡猾，他們會在誘騙被害人設定房產抵押前，先進行防詐宣導，降低被害人警戒心。直到被害人交付百萬元手續費後，才被踢出群組，投資應用程式停用，業務員也隨即消失，使被害人才發現受騙上當。

演員陳幼芳分享自己曾經網購被騙的經驗，她提醒大家在社群媒體上看到的好評可能都是假的。她表示，LINE社團或Facebook下面那些聲稱「我收到貨了，真的很好用」或「好棒，我又繼續再回購」的評論，很可能都是假的，那些都是「臨時演員」。

陳幼芳透過自身經歷提醒民眾，不要因為小額損失而縱容詐騙集團。她強調，那些假借交友名義、噓寒問暖的關心都是虛假的，寧可得罪對方，也不要把錢交給犯罪集團。

