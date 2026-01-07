鎖定東風飛彈威脅 美軍愛三增程飛彈產量拚翻3倍 台灣軍購可望加速

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對全球地緣政治風險升溫及烏克蘭戰場消耗，美國國防部與軍工巨擘洛克希德．馬丁(Lockheed Martin)6日達成重大戰略協議，將啟動為期7年的長約框架，目標在2030年底前，將「愛國者三型增程飛彈」(PAC-3 MSE)的年產量提升至目前的3倍以上。分析指出，隨著美軍供應鏈產能擴充，包括台灣在內的全球17個愛國者系統使用國，未來在軍購交貨期程上有望受惠。

據軍事媒體《Breaking Defense》報導，這項協議旨在解決長期困擾國防工業的產能瓶頸。洛馬執行長泰克雷特(Jim Taiclet)證實，公司將獲得政府的長期訂單保證，透過擴建廠房與自動化技術，將年產量從2025年的620枚(較2024年成長20％)，大幅提升至2030年的2000枚。

值得注意的是，洛馬在聲明中罕見使用了川普政府偏好的名稱「戰爭部」(Department of War)來稱呼五角大廈，而非慣用的國防部。此一用語的轉變，被外界解讀為美軍在赫格塞斯(Pete Hegseth)掌舵下，正轉向更具攻擊性與實戰導向的戰略姿態。

美國國防部長赫格塞斯5日在演說中，對軍工複合體發出措詞強硬的警告。他明確表示，國防部未來的合約將優先獎勵那些願意投資產能、技術與員工的企業，而非那些只專注於「回購股票或發放高額股利」的公司。

赫格塞斯語帶玄機地表示：「對於那些無法適應、安於舊有緩慢商業模式的人，我們祝他們在未來的其他事業順利。」這番話被視為對傳統軍火商的最後通牒，若無法配合美軍「速度與規模」的要求，將面臨被踢出供應鏈的風險。

為了讓廠商願意投入鉅資擴產，這份協議包含了罕見的保障條款。報導指出，雙方同意納入通膨調整機制，且若政府或國會未來縮減訂單，將補償廠商已投入的非經常性工程費用(NRE)。這意味著五角大廈願與廠商共同分擔風險，以換取穩定的「長期需求訊號」。

PAC-3 MSE具備先進的「動能擊殺」(Hit-to-Kill)技術，是攔截戰術彈道飛彈的關鍵武器。華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)專家卡拉科(Tom Karako)分析，考量到全球17個使用國的龐大需求，以及俄烏戰爭後的庫存回補壓力，年產2000枚的目標反映了當前的安全現實。

隨著美軍產能瓶頸有望打通，外界分析，對於同樣操作愛國者系統、且位處對抗中共飛彈威脅前線的台灣而言，相關軍備獲補的速度與後勤韌性，可望獲得進一步支撐。

