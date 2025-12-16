鎖定柬經濟命脈？ 泰方深入空襲「吳哥窟」所在省分

泰國軍方近日加大空襲力道，攻擊範圍首度深入柬埔寨境內暹粒省，轟炸地點距離世界文化遺產吳哥窟僅不到兩小時車程。（示意圖／Pexels）





泰國與柬埔寨邊境衝突持續升溫，軍事行動規模明顯擴大。泰國軍方近日加大空襲力道，攻擊範圍首度深入柬埔寨境內暹粒省，轟炸地點距離世界文化遺產吳哥窟僅不到兩小時車程，引發外界高度關注，外界分析，此舉恐意在打擊柬埔寨重要經濟命脈──觀光產業。

隨著槍聲與爆炸聲劃破夜空，原本寧靜的邊境地區陷入動盪。泰柬邊境夜晚不再平靜，大批柬埔寨民眾被迫再度撤離家園，逃往相對安全地區。撤離民眾表示，長時間流離失所恐導致生活開銷無以為繼，期盼雙方領導人能儘快結束衝突。

泰國軍方自15日凌晨起，在泰柬邊境持續發動軍事行動，其中更首度在暹粒省投下兩枚炸彈。值得注意的是，此次遭轟炸區域距離吳哥窟不遠，不僅是泰軍深入柬埔寨境內最遠的一次，也與雙方爭議邊界相距超過70公里，行動意圖引發外界揣測。

暹粒省是柬埔寨重要觀光重鎮。根據官方數據，柬埔寨去年外國旅客人數突破670萬人，創下歷史新高。然而，隨著衝突升溫，加上暹粒遭到轟炸，不少國際旅客出於安全考量，陸續取消行程或申請延後入境，對觀光產業造成衝擊。

除軍事行動外，泰國方面也加強管控燃料運送，擔心燃料被轉供給柬埔寨軍隊，導致邊境貨運受阻。大批卡車被迫滯留排隊等待通行，影響司機生計。有泰國卡車司機表示，只能等待進一步指示，卻不清楚還要等多久，收入勢必受到影響。

分析指出，泰方原欲透過限制燃料供應施壓柬方，卻也連帶衝擊自身民眖與基層勞工生計。戰火持續延燒之下，最先承受代價的，往往是無辜的平民百姓。

