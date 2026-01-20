鎖定機器人關鍵動力！廣宇聯手鴻海獲歐洲軸向馬達新創主導權 2027年效益爆發

圖為鴻海集團旗下工業富聯開發出的輪式人形機器人。

鴻海集團子公司廣宇宣布，董事會通過聯手母公司、以合計3200萬歐元投資比利時軸向馬達新創公司Magnax BV，共取得52％股權，廣宇將以最大股東身份取得過半董事席次、擁有實質控制權，預計2027年起，軸向馬達新業務將對廣宇營收帶來顯著貢獻。廣宇董事長李光曜表示，此次投資案標誌著廣宇從傳統線束廠、向高階關鍵零組件供應商轉型，掌握人形機器人與高效能電機核心技術動力，也能延伸至電動車、伺服器用散熱系統、工業用冷卻風扇等。

根據廣宇董事會通過的投資案內容，廣宇與鴻海分別出資2300萬歐元、920萬歐元，佔Magnax股權比重分別為37.28％與14.91％，廣宇將以最大股東身分取得Magnax過半數董事席次，並擁有實質控制力，協助Magnax進行資源整合與市場開拓。

廣宇表示，入股Magnax後，將取得無軛軸向磁通電機（Yokeless Axial Flux Motor, AFM）專利技術，與傳統徑向磁通電機（RFM）相比，AFM具備更高的功率密度與扭力密度的同時，體積卻更輕薄，適合空間與重量受限的人形機器人與高階工業設備，是新一代動力平台的首選，廣宇不僅能藉此優化產品組合、提升毛利率，更將從被動的接單生產，轉變為能提供動力系統核心解決方案的合作夥伴，預計相關業務最快將於2027年起帶來顯著的營收貢獻。

廣宇進一步表示，人形機器人全身約有40至50個關節，對電機的體積與爆發力要求極高，Magnax的技術能夠有效解決傳統電機體積過大、重量過重的問題，廣宇將先聚焦於人形機器人髖關節與上肢等高負載關節應用，提供高扭力、輕量化的解決方案，目標是建立在機器人供應鏈中的關鍵地位。

而在軸向馬達的未來發展上，廣宇評估，Magnax的專利軸向馬達，可作為平台型技術、具備跨產業複製與擴展的潛力，應用範圍將不僅侷限於機器人，更可廣泛延伸至其他高階工業與載具領域，可望協助廣宇切入工業用冷卻風扇、數據中心散熱系統以及其他產品應用。

而對Magnax而言，廣宇認為，導入鴻海集團的管理與供應鏈優勢後，預計將大幅提升AFM產品的量產能力與成本競爭力，加速在電動車、工業製造及其他相關應用領域的商業化進程。



