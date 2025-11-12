鎖定沒拔鑰匙機車行竊 賊遭警追捕持螺絲起子攻擊

南部中心／劉安晉、張可倫 高雄市報導

高雄有偷車賊，鎖定停在騎樓沒拔鑰匙的機車來行竊，警方接獲車主報案後，一路調閱監視器追查，鎖定嫌犯的行蹤，沒想到嫌犯看到員警上前，竟然掏出預藏的螺絲起子攻擊員警，員警則持警棍反擊，最後順利壓制偷車賊，只是也造成員警手腳擦挫傷。





偷車賊鎖定沒拔鑰匙機車行竊 遭追捕竟持螺絲起子攻擊

偷車賊被員警逮到，還持螺絲起子攻擊員警。（圖／翻攝畫面）









紅衣男子在騎樓，把一台紅色機車往旁邊搬動，接著走向另一台白色機車，很自然地把車騎走，但他其實是名偷車賊，警方調閱監視器，很快鎖定他的行蹤。目擊民眾說：「警察叫他東西放下，他還拿螺絲起子要戳警察。」

廣告 廣告

警方循線逮到紅衣男子，但他竟然拿螺絲起子，猛力揮舞，作勢攻擊員警，員警則抄起警棍，在路中央和他對峙，附近民眾嚇得趕緊閃避，嫌犯還試圖坐上另一台機車，準備逃跑，員警趁機上前，將人壓制。

目擊民眾：「說是偷車賊，螺絲起子怎麼來的我也不知道，我出來看已經壓制在那邊了。」「有人受傷啦，看到的時候就是一堆警察，跟救護車在那邊。」





偷車賊鎖定沒拔鑰匙機車行竊 遭追捕竟持螺絲起子攻擊

員警英勇壓制嫌犯，膝蓋、手指都有擦挫傷。（圖／民視新聞）









支援警力趕到，也有熱心民眾過來幫忙，總算逮到偷車賊。這起機車竊案發生在高雄三民區大昌二路，嫌犯看到有機車鑰匙忘了拔，把車騎走，車主發現後報案，警方一路追到仁武區，為了抓偷車賊，英勇搏鬥，還被嫌犯攻擊。

高市警覺民派出所曾姓員警：「看到拿很像鐵的東西這樣，後來細看才發現是螺絲起子，他有作勢這樣揮舞。」

員警反應機警，為了逮捕嫌犯而受傷，膝蓋、手指，都還包著紗布，還好只是輕微擦挫傷。高市警覺民派出所曾姓員警：「當下其實是真的很緊張，我上前表明身分的時候，竊嫌馬上就拿出他口袋預藏的螺絲起子，所以我馬上用警棍上前把它打掉。」

現場人來人往，就怕傷及無辜民眾，還好員警迅速壓制嫌犯，把車還給車主之外，嫌犯也被依竊盜罪及妨害公務罪嫌，移送法辦。

原文出處：偷車賊鎖定沒拔鑰匙機車行竊 遭追捕竟持螺絲起子攻擊

更多民視新聞報導

才剛假釋！桃園殺妻男又勒斃前女友 檢方聲押獲准

名醫江漢聲看診時遭刺！輔大肄業生被聲押 輔大醫院：絕不寬貸

遭輔大肄業生拿美工刀刺傷 名醫江漢聲最新看診時間曝光

