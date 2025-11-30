鎖定深夜應酬商機 餐飲集團佈局大高雄明年再開二店

演唱會帶動高雄夜經濟活絡，商務聚餐與深夜續攤的需求日益增加。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 在市長陳其邁場租獎勵措施吸引下，海內外歌星與天團紛紛前來開演唱會，帶動高雄夜經濟活絡，商務聚餐與深夜續攤的需求日益增加。在北高雄打響名號的知名砂鍋粥品牌「麟粥宮」，近日正式進駐南高雄一級戰區，於五福路開設品牌第二家分店，並看準周邊商務人士與應酬族群需求，延長營業時間至凌晨，主打以暖胃的頂級砂鍋粥作為「最奢華的醒酒美食」，為高雄的宵夜市場注入一股精緻餐飲的新勢力。

不同於一般熱炒或火鍋店的喧囂，麟粥宮主打養生、暖胃、精緻的餐飲體驗，招牌的黃金湯頭，選用大量堅果與大骨細火慢熬，口感綿密濃郁，搭配活體紅蟳、龍蝦等生猛海鮮，不僅鮮味十足，風味也更加溫和順口，特別適合深夜想吃點暖胃料理的族群。營運團隊觀察到，許多商務人士在酒過三巡後，往往想吃點舒服、暖胃的料理，業者表示希望麟粥宮不僅是用餐的地方，更是商務人士在應酬結束後，一個能讓身體與精神都「醒」過來的舒適空間。

麟粥宮自首店開幕以來，便以高規格的食材與舒適的用餐環境，在競爭激烈的餐飲市場中脫穎而出。此次插旗五福商圈，不僅是品牌版圖跨越南北高雄的重要里程碑，更展現了集團深耕在地的決心。針對未來的展店計畫，集團發言人透露，目前的擴張腳步正持續加速中。除了現有的兩家門市外，集團看好人口稠密的鳳山區發展潛力，第三家分店「文山特區店」已進入緊鑼密鼓的籌備階段，預計年前會試營運。

展望未來，麟粥宮喊出「明年大高雄四家店」的營運目標，預計透過標準化的品質控管與在地化的服務深耕，將這碗講究的「功夫粥」推廣至高雄更多角落。從精緻晚餐到深夜食堂，麟粥宮正逐步改寫高雄人的宵夜清單，立志成為南台灣砂鍋粥的第一品牌。

