白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
鎖定當紅男星！女優驚爆「設局仙人跳」毀滅性計劃曝光
日本諧星兼前成人片導演Drill（ドリル監督）近日在網路節目中爆料，曾有女優企圖接近人氣諧星團體「紐約」的屋敷裕政，目的竟然是為了在男方宣布結婚的關鍵時刻，製造假醜聞以供八卦雜誌報導，這起針對性極強的「毀滅性計畫」引發外界關注。
Drill導演回憶，當年他在執導作品時，一名合作的女優對屋敷裕政表現出異常的興趣，不僅頻繁詢問「想跟他當朋友」，還私下打聽男方常去的酒吧與聯絡方式。Drill導演察覺不對勁，追問之下對方才坦承，她接受八卦雜誌的委託，鎖定當時聲勢正旺且準備發表婚訊的屋敷裕政，打算聯手製造兩人的曖昧報導。
屋敷裕政2022年與交往19年的圈外女友結婚，並於去年順利迎來長女出生。得知此事的Drill導演驚覺事態嚴重，隨即向男方發出預警，才成功攔阻這場陰謀；當事人屋敷裕政在節目現場聽完這段往事後，心有餘悸地連連大喊：「太危險了！真的太危險了！」然而，當被主持人反問：「如果當時只是普通的聚會邀約，你應該還是會去吧？」屋敷裕政竟當場一時語塞。
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