鎖定精華區套房？ 張文疑從社群平台找房

今年一月，張文疑似從社群平台，找哪邊房子出租，事後順利在台北市中正區，找到一個套房，這裡走路到台北車站，不用5分鐘，還有許多餐廳，地點非常熱鬧，房租也一個月要一萬七，根據了解，房子是房東委託房仲代租，張文這幾個月來，有按時給房租，跟房東和房仲的互動上，也都沒有任何異狀！

張文以每個月1萬7千元租下精華區的套房。（圖／TVBS）

這間位於精華區的套房交通十分便利，從套房步行至台北車站不到5分鐘，周邊有補習街、眾多餐廳與小吃店，環境相當熱鬧。根據鄰居表示，該區套房租金普遍在1萬元以上，設備包含床鋪、電腦及冰箱等基本配備，地理位置優越便於交通轉乘。根據了解，在看房前需回覆詳細的個人資料，包括職業和工作地點等條件，那張文當初有老實交代嗎？另外，張文在承租期間都按時付房租，跟房東互動上也沒有什麼異狀。

廣告 廣告

然而，案發前張文並未選擇住在自己租賃的套房，而是刻意入住位於中山捷運站對面的商旅。他原本透過訂房網站預訂房間，但因信用卡問題導致付款失敗，最後於13日親自到商旅支付現金，並預定17日入住，為其犯案計畫做準備。值得注意的是，這間商旅距離他租用的套房僅有10分鐘車程，且從商旅走下樓過馬路即是案發地點，地理位置的選擇似乎是張文精心策劃的一部分。

目前，張文租屋處公寓外仍有警方巡守中。房東同樣也是這起事件的受害者，不僅辛苦打理的套房遭到焚毀，在調查結束後還需花費時間和金錢進行善後工作。整起事件不僅造成人員傷亡，也對無辜的房東造成財產損失和創傷。

更多 TVBS 報導

武器哪來？網購平台未售煙霧彈 警查訪店家

租屋處、旅館找嘸手機 張文恐故意「孤狼」生活斷行蹤

台北雙捷運站隨機殺人案 嫌犯「精密規劃」犯後秒換裝

張文北車犯案後回旅館1hr 大包換斜背包

