鎖定萬華老舊大樓 67歲蜘蛛盜連環犯案竊逾百萬

〔記者劉慶侯／台北報導〕67歲黃姓資深老慣竊，仍是身手矯健，在台北市萬華區專挑老舊大樓私套房，以攀爬方式自窗處伺機侵入竊盜。日前連續作案得手4起，竊得逾百萬元贓物贓款。轄管萬華分局循線逮獲黃嫌，依法移送後建請羈押獲准。

北市警萬華分局西門町派出所日前接連接獲報案，轄管內的昆明街、峨嵋街等處，先後發生多件住宅竊盜案，遭竊物品為手錶、戒指、皮包、現金等，損失逾百萬元。

由於案件發生頻率高，警方立即成立專案小組偵辦，經調閱監視器影像逐步過濾，終於鎖定黃嫌涉有重嫌疑。25日晚間將犯嫌拘提到案。

警方調查，黃嫌原本就是名蜘蛛盜，有多次竊盜前科，現在雖已經67歲，但仍是非常健壯。黃嫌是鎖定老舊大樓的套房作為目標，只要發現哪一戶沒有關窗戶，便會以攀爬等方式侵入行竊。

警方現場起獲部分失竊物品，並發還被害人，全案詢後依加重竊盜罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，並建請羈押獲准。另再追查有無另涉他案中。

