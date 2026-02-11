鎖定高成長日本市場！大數據推出《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版

隨著亞洲市場數位轉型加速，企業面臨的資訊來源與輿論結構日益複雜，品牌信任、風險管理與決策判斷的挑戰同步升高。看準日本市場對資訊品質與決策精準度的高度要求，大數據股份有限公司於今（11）日推出AI輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版，透過UI介面、資料庫與分析功能的全面在地化設計，以及「指定頻道觀測」專屬功能，正式宣告國際布局邁入新階段。大數據(股)公司執行長金志丞表示，《KEYPO大數據關鍵引擎》是公司累積超過十年數據分析與AI應用經驗所打造，長期服務企業、公部門與學研單位，協助理解輿論結構、掌握風險脈動，並支援關鍵決策判斷。透過將在台灣市場服務超過1,000家各領域指標性企業客戶所累積的數據技術力，延伸至日本這個高度成熟且要求嚴謹的市場，《KEYPO大數據關鍵引擎》期望不僅成為企業在亞洲市場中可信賴的決策支援夥伴，也為IPO公開發行作業蓄積能量，共同前進。

從台灣出發 大數據正式出海日本市場

三大在地化設計 回應日本市場真實需求

根據市調機構日商環球訊息（GII）預估，2024年日本數位轉型市場規模已達約580億美元，並預期未來以超過20%的年複合成長率持續擴大，顯示企業對數位化解決方案（含AI相關工具）的需求急遽增加。與此同時，日本治理、風險與合規平台市場已達約29億美元，並預期未來八年成長至76億美元，凸顯企業對即時監測風險與市場變化的迫切需求。大數據(股)公司旗下AI輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》推出全新日本版本，並非既有產品的語言轉換，而是針對日本市場的資訊生態、使用情境與企業決策文化進行全面在地化設計。透過日本版的推出，《KEYPO大數據關鍵引擎》將其在台灣累積的輿情理解與AI語意分析經驗，延伸至對資訊品質與信任要求更高的日本市場，為企業提供可被信任、可直接支援決策的數據洞察能力。

因應日本企業重視效率與共識形成的決策文化，《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版在操作介面上特別強調「直覺」、「簡潔」及符合日本用戶的設計原則。透過清楚的視覺呈現與易於理解的分析結果，即使非數據或技術背景的使用者，也能快速掌握重點資訊，縮短內部溝通與判斷時間，協助企業在品牌管理、風險應對與策略評估上，做出更即時且一致的決策。在資料基礎上，《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版以日本在地資訊生態為核心，整合日本新聞媒體、主流社群平台、部落格，以及包含5ch等知名匿名討論區在內的多元資料來源。透過完整反映日本市場的討論結構，企業不僅能看見話題熱度，更能深入理解討論背後的立場、情緒與議題脈絡，掌握真正影響市場與社會的關鍵聲音。

針對日本市場，率先推出專屬功能「指定頻道觀測」，讓企業能依需求聚焦特定媒體、社群頻道或目標族群的討論動態。相較於全面性聲量監測，該功能可協助企業從大量資訊中辨識真正具影響力的聲音，進一步提升風險判讀與策略決策的精準度。

大數據(股)公司表示，《KEYPO大數據關鍵引擎》日本版的推出代表公司正式邁入國際市場經營階段，未來將持續強化在地資料建置與功能設計，並以亞洲市場為核心，逐步擴展更多國際應用場景，協助企業在高度複雜的資訊環境中，做出更具信心的決策。

