鎖定高產值產量 日本海藻人工繁養品質升級
日本的昆布、裙帶菜等等海藻類食材，做成料理相當受到歡迎，不過這幾年海藻產量大減，很多地方開始以新技術來養殖，希望開發更多市場商機的可能性。
在日本四國高知，一座獨樹一格的陸上海藻繁養場，正悄然改變食材界版圖。這裡專攻風味絕倫的可食用海藻栽培，彷彿隱藏在陸地上的海洋祕境，讓人忍不住想一探究竟。
NHK報導指出，僅僅25年前，日本還穩坐全球海藻產量第三寶座，如今卻滑落至第六。罪魁禍首正是氣候暖化導致海水溫度飆升，天然青海苔產量銳減，令人扼腕。
面對危機，相關單位火速投入研究，盼藉人工養殖重振雄風。透過精密篩選與技術創新，一年內就培育出高產值、高品質青海苔，轉化成逾兩百種料理食材與調味料。不僅暢銷國內，更出口海外，收穫滿堂彩。
海藻新創產業負責人表示，外國廚師們常將青海苔譽為「海中松露」，這樣的讚譽不僅提振士氣，更開啟無限商機，讓產業前景豁然開朗。
轉戰美國加州超市，一款吸睛健康食品正竄紅中。
美國新創公司日裔負責人認為，這全新設計的外包裝，堪稱亮點。產品以寒天，也就是俗稱的洋菜為核心，聯手夥伴研發出前所未有的口味飲料，顛覆傳統想像。他指出，大家總愛零嘴解饞，像洋芋片那樣；若有寒天飲料撐腰，就能增強飽足感。
研發之路崎嶇，反覆試驗逾四千次，終於突破寒天易凝固瓶頸，實現液態量產。現在，已在七百多家通路與店家上架，甚至推出超市試飲活動，直擊消費者心聲。一位美國民眾試飲後說，肚子正咕咕叫，啜飲幾口竟瞬間止饑；有這寒天飲品在，工作時再餓也不會伸手抓零食了。
正面反饋湧入，團隊士氣大振。負責人強調，日本海藻文化與技術堪稱翹楚，我們渴望在多元領域推廣，放大其存在感，讓全球見證其魅力。
寒天蘊藏豐富水溶性膳食纖維，低熱量卻能爆棚飽足，正搭上美國健康飲食浪潮。廠商寄望，融合日本海藻精華與新科技，鍛造出嶄新美食與商品，牢牢抓住消費者目光，掀起下一波綠色革命。
