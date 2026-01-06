鎖定高端客群商機 中信銀推財管信用卡

（中央社記者蘇思云台北6日電）中信銀今天宣布，觀察高資產族群追求資產配置的報酬外，也聚焦質感生活，推出全新中國信託財管鼎鑽卡，回饋機制主打「免切換、現金回饋無上限」等。

台灣信用卡市場策略大致可分2大路線，一是主打權益轉換，像是國泰世華銀CUBE卡、玉山銀Unicard與台新Richart卡等，讓持卡人因應當下應用場景轉換權益，二是聯名卡系列，主打經營生態圈，可能透過跟大型通路與品牌合作，提供專屬優惠，讓消費者一到特定場景就會使用這張信用卡。

廣告 廣告

中信銀行今天推出的財管鼎鑽卡，以財富管理思維為核心，串聯支付、消費與生活場景，設計包含酒店、消費回饋等9大專屬回饋，提供高資產客戶頂級信用卡。

中國信託財管鼎鑽卡結合會員等級提供差異化權益方案，已開放往來總額達新台幣300萬元的「首富家（含）以上」財富管理會員申辦，回饋機制主打「免切換、現金回饋無上限」，卡友可有全球逾4200家頂級酒店的房型升等、提前入住、延後退房與消費抵用金禮遇，國內也整合百貨免費停車、米其林餐廳優先訂位等優惠，因應高齡化人口趨勢，也提供高端健診與VIP特約門診諮詢預約。（編輯：張均懋）1150106