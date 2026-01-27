鎖定高風險產業 新北勞工局春安勞檢今上路

【記者葉柏成／新北報導】農曆春節將至，為確保勞工工作安全與健康，新北市政府勞工局即日起啟動「春安勞動檢查」。勞工局長陳瑞嘉今（27）日率隊前往國都汽車新莊廠關懷慰問第一線勞工，致贈飲品及防護手套等慰問品，並提醒雇主應落實職業安全衛生措施，避免因年節前維修保養需求大增而趕工，造成勞工過勞或職業災害。

陳瑞嘉指出，年節期間返鄉與出遊需求增加，汽車維修與保養作業頻繁，相關工作常涉及車輛頂升、動力設備操作，以及油品與化學品使用，若安全管理稍有疏忽，恐提高職災風險。

廣告 廣告

《圖說》勞工局長陳瑞嘉與國都汽車新莊廠員工合影。〈勞工局提供〉

他一早前往國都汽車新莊廠，在副總經理陳浩立陪同下，實地走訪底盤、輪胎、鈑金與烤漆等作業區，了解各工段作業流程與安全標準作業程序（SOP），並關心勞工防護用具配戴情形。

陳瑞嘉表示，雇主在業務繁忙時，更應兼顧勞工健康與休息，確實遵守工時規定，落實安全管理，才能確保生產效率與職場安全並行，讓勞工安心工作、平安返家。

勞檢處長林澤州指出，春安勞檢期間，勞檢員將針對營造工地、食品及化學工廠、汽車維修、貨運、倉儲及國道客運等高風險行業加強檢查，督促雇主落實安全防護。例如倉儲物流業操作堆高機時，應設置安全裝置、規劃行進動線並安排引導他呼籲，雇主應在有墜落危險的場所設置護欄或安全網，使用具中毒風險的化學品時加強通風換氣，衝剪機械設置護圍或護罩，並於歲修保養期間確實斷電上鎖。另在加班或輪班安排上，應隨時關注勞工健康狀況，遵守法定工時上限，共同守護勞工平安健康，迎接春節到來。

《圖說》陳瑞嘉局長在副總經理陳浩立的陪同下，瞭解汽車修護整體作業SOP，也關懷勞工使用防護用具情形，左一為新北市勞檢處長林澤州。〈勞工局提供〉

國都汽車副總經理陳浩立表示，每逢「夏季冷氣健檢」或「過年前回娘家」等促銷活動，新莊廠都會特別留意人力調度與排班休息情形，並依《職業安全衛生法》與《勞動基準法》規定辦理。

副廠長林啟正補充指出，目前廠區約有110名員工，每月定期保養維修量能約2,000輛次，若加上鈑金與烤漆作業，最高可達近3,000輛次。除依法辦理特殊作業體檢外，也提供牛乳給烤漆作業人員飲用，並重視廠區通風設計，引擎發動時以排風管即時抽排廢氣，工作環境相對清爽。