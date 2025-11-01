鎖定「戀愛焦慮」女性！陸男裝完美情人詐財被逮 她明要結婚登記崩潰

大陸一名男子以「籌備婚禮」為由騙取兩名女子上當。（示意圖／Photo AC）

中國上海市近日破獲一起以婚戀為名義的詐騙案件，一名男子僅用兩個月時間，先後以「籌備婚禮」為由騙取兩名女子共計19萬元人民幣（約新台幣85萬元），最終遭警方依法刑事拘留。

綜合陸媒報導，根據上海閔行公安分局通報，犯罪嫌疑人吳姓男子自稱為畢業於美國麻省理工學院的研究生，聲稱名下擁有多筆資產，並在相親群內尋找結婚對象。8月起，吳男陸續與有「戀愛焦慮」傾向的女性展開交往，不久便提出「見父母、籌備婚禮」，進而以帳戶受限、購買婚禮物資為由，向對方索取金錢。

其中一名被害人孔姓女子於9月中旬前往古美路派出所報案，表示一個月前認識吳男後迅速陷入熱戀，對方不僅經常展現體貼一面，還安排看婚房、挑婚紗、選珠寶，營造即將步入婚姻的假象。然而，在孔女轉帳約2萬元後，吳男態度急轉直下，開始各種推託，讓她心生疑慮，遂報警求助。

警方調查發現，吳男在與孔女交往期間，還與另一名李姓女子交往，並同樣以結婚為名向其騙取財物。10月9日，警方在李女家中將吳男當場逮捕，當時他正與李女雙親討論婚房裝修事宜。

經審訊，吳男坦承自8月起便利用虛構背景行騙，先在相親平台打造「富貴男」人設，博取女性信任後再以婚禮支出名義詐財。他甚至冒用母親身分與被害人對話，進一步取得家屬信任。警方分析，吳男長期以「戀愛對象」為名對女性進行詐騙，屬慣犯行為。

其中一名被害人李女痛心表示：「他昨天才在我家吃飯，我們全家都沉浸在幸福氛圍中，沒想到竟然是場精心編排的騙局。」據悉，吳男騙得的19萬元已全數用於個人消費。

目前，吳姓男子因涉嫌詐欺罪，已遭閔行警方刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

