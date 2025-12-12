鎖定《民視》！民進黨初選政見發表會時間底定 高雄、嘉義明年1月分曉

即時中心／林韋慈報導

民進黨目前已完成新北市、台中市、苗栗縣、嘉義市、宜蘭縣及台東縣長人選提名，並正積極布局2026年其他縣市首長人選。其中，嘉義縣、台南市、高雄市將透過初選民調決定候選人。據了解，民進黨初選電視政見發表會時程已底定：台南市立委陳亭妃與林俊憲將於12月27日正面交鋒；高雄市立委邱議瑩、許智傑、林岱樺及賴瑞隆則於明年1月3日對決；嘉義縣立委蔡易餘與議員黃榮利的政見發表會則定於明年1月4日舉行。

民進黨選對會下次預計於12月24日上午召開，當日下午將舉行中執會，通過提名人選。目前已確定的提名人選包括立委劉建國參選雲林縣長。此外，基隆市長呼聲最高的議長童子瑋，以及彰化縣長「四搶一」人選，也可望在當天出爐。

在初選電視政見發表會方面，民進黨日前召開協調會議，決定嘉義縣長初選政見發表會採「申論、結論」形式；台南市長與高雄市長初選政見發表會則採「申論、提問、結論」形式。政見發表會相關細節將由中央黨部規劃，提問環節則由黨中央邀請專家、學者或媒體人擔任。

據了解，台南市長初選「妃憲大戰」將搶頭香登場，政見發表會預計於12月27日舉行，由《三立電視》製播；高雄市長「四搶一」初選及嘉義縣長政見發表會則分別於明年1月3日與1月4日舉行，由《民視》製播。

初選政見發表會結束後，初選民調將於明年1月12日至17日進行，最終提名名單預計於1月21日由中執會公布。總統、民進黨主席賴清德重申，農曆年前完成提名的目標不變，其中亦包含目前人選難產的台北市及桃園市。

