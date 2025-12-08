鎖定「視覺抗老」商機！ 東生華加速引進台灣第一個緩解老花眼新藥

東生華製藥總經理楊思源。東生華提供



東生華製藥（8432）今（8）日宣布，正式與領先眼科製藥企業兆科眼科（6622.HK）展開策略合作，引進正在美國 FDA 審查中的老花眼創新療法 BCSA25，此產品為台灣首個緩解老花眼症狀之處方新藥眼藥水。此次合作不僅深化東生華在眼科領域的產品線，也為高齡社會的視覺照護帶來更多元且具臨床價值的治療選擇。

老花眼是多數中高齡族群的常見困擾。根據國民健康署《2021 國民健康訪問調查》，台灣 45歲以上老花族群比例明顯上升，65 歲以上老花盛行率達 65.8%1，顯示隨人口結構老化及用眼習慣改變，近距離視力需求日益增加。全球研究亦指出，在數位生活普及與視覺負荷上升的影響下，老花問題有提前發生的趨勢，使市場對於新型、非手術治療方式的需求持續擴大。

廣告 廣告

此次合作的老花眼新藥BCSA25目前已進入美國 FDA 審查程序，此產品針對虹膜兩組拮抗肌肉提供互補作用，根據研究，此產品在8小時內的所有時間點均具有統計意義的近距離視力改善，藉此達到增加景深、改善近距離視覺品質效果。BCSA25此款新藥已成為國際間備受關注的非手術型老花眼治療選項。

東生華製藥總經理楊思源表示，台灣正邁向超高齡社會，視覺健康已成為中壯年與長者的重要生活議題。本次老花眼新藥BCSA25的引進，不僅填補台灣在自費老花眼治療上的市場缺口，也展現公司持續導入國際創新療法、提升患者生活品質的承諾。期待透過與兆科眼科的合作，讓更多台灣民眾能夠接觸到非手術、具實證基礎的老花眼治療新選擇。

兆科眼科董事會主席、執行董事兼行政總裁李小羿表示，BCSA25是在老花眼領域的重要成果，相信與東生華攜手合作，將加速產品在台灣的臨床導入與商業化進程，並進一步提升熟齡視覺照護的可及性。

更多太報報導

玉山銀攜均豪精密加速永續轉型！ 啟動數位X金融供應鏈碳管理

MSCI 首創突破性指數！連結公開股票市場與私募市場

滙豐集團金年大豐收 ！ 獲35項國內外大獎殊榮