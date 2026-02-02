鎖定AI強勁需求！ 甲骨文 2026 年擬籌資 500 億美元擴張雲端產能

【緯來新聞網】甲骨文今日正式宣布 2026 年的大規模融資計畫，旨在為其快速增長的雲端基礎設施（OCI）業務提供擴張資金 。為了因應 AMD、Meta、NVIDIA、OpenAI、TikTok 及 xAI 等重量級客戶日益增加的合約需求，甲骨文計畫於 2026 年間籌集 450 億至 500 億美元的總現金收入 。

這項融資方案獲得了甲骨文董事會的批准，核心策略是在追求業務成長的同時，透過平衡的股權與債務組合來維持穩健的投資級資產負債表 。在股權融資方面，甲骨文預計籌集約一半的資金，其方式包括發行強制轉換優先股，以及啟動一項新授權、上限達 200 億美元的市價交易股權計畫（ATM） 。公司將根據市場狀況與資本需求，靈活地在市場上發行股份 。在債務融資方面，甲骨文則計畫於 2026 年初期進行一次性的投資級高級無擔保債券發行，並預計在該次交易後，全年度不再發行額外債券 。



本次大規模的籌資行動展現了甲骨文擴張雲端基礎設施的決心與對資本市場的透明度 。在承銷合作夥伴方面，高級無擔保債券發行將由高盛公司主導，而市價交易股權計畫與發行強制轉換優先股則由花旗集團主導 。



儘管公司對發展前景充滿信心，但在前瞻性聲明中也提到，實際結果可能因客戶購買時程、資料中心建設進度或市場機會變化等風險因素而有所不同 。目前甲骨文持續提供包括應用套件與安全自主基礎設施在內的雲端服務，並透過此計畫鞏固其在科技領域的競爭力 。

