鎖定AI與主權雲需求 Nutanix升級NCP強化分散式多雲管理

【記者呂承哲／台北報導】混合多雲端運算領導者 Nutanix 於16日宣布旗下 Nutanix 雲端平台（Nutanix Cloud Platform，NCP）推出多項全新功能，強化企業在分散式環境中的部署與管理彈性，支援傳統、現代及 AI 應用，並可因應完全離線環境、資料主權雲端或混合架構需求，協助企業在兼顧合規與營運效率下推動雲端策略。

隨著企業跨足多區域、多雲環境，如何同時滿足資料主權、營運持續性與系統韌性，成為重要挑戰。Nutanix 台灣總經理劉國龍表示，亞太及日本地區法規環境複雜，各國對資料落地與主權要求日益嚴格，企業對可信賴解決方案的需求快速提升。此次 NCP 功能升級，正是為協助企業在維持創新敏捷性的同時，亦能符合各項法規要求，實現彈性與合規並行。

廣告 廣告

NCP 新功能可讓企業在自有環境與主權雲端供應商之間，進行更具彈性的治理與管理，提升韌性、安全性與全球管理能力。同時，透過 Nutanix Kubernetes Platform（NKP）與 Nutanix Enterprise AI（NAI）新增的安全機制，強化對雲原生與 AI 工作負載的支援。

在主權導向架構方面，NCP 現已支援多個 dark-site 環境的生命週期管理，並提供本地部署的治理與控制平面。Nutanix Central 與 Nutanix Data Lens 也可於客戶自主管理的本地環境中運行，強化非結構化資料的安全、治理與勒索軟體韌性。

Nutanix 同步擴大雲端合作布局，Nutanix Cloud Clusters（NC2）已於 Google Cloud 正式上市，並於 Microsoft Azure、Amazon Web Services 多個區域提供符合主權與法規需求的部署選項；在歐洲，NC2 亦可於 OVHcloud 上使用。NC2 並通過 SOC 2 Type 2 稽核及多項 ISO 認證，強化其安全與合規性。

在 AI 與容器環境方面，NKP 未來將支援符合 FIPS 與 STIG 規範的 Ubuntu Pro 映像檔，NAI 亦可部署符合安全標準的 NVIDIA NIM 微服務，並新增模型存取控管與監控機制，支援受治理的 AI 工作負載。NVIDIA、Intel、Cisco 及 IDC 皆指出，分散式主權雲端正成為企業核心策略，Nutanix 的平台設計有助於在合規前提下兼顧擴展性、韌性與創新能力。

Nutanix 台灣總經理劉國龍。公司提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

10大偷拍吸引韓國電視台求授權！淒風苦雨送大S下葬 守候7個月見證具俊曄真愛（壹蘋10點強打）

獨家｜嫩妻遭爆昔與富商王廣德「爺孫戀」 江柏樂2句話回應了

美11月失業率寫4年來新高 美股多收低

