鎖小紅書是限制自由？他揭發「整間公司擺爛」：誰反封鎖就是挺詐騙

即時中心／高睿鴻報導

中國近年「軟實力」不斷提升，許多應用程式、數位平台陸續踏出國門，成為全球熱門軟體；其中，「小紅書」、「微博」、「抖音」、「微信」等多項著名APP，皆為國人熟悉，且使用者眾。然而，在我國坐擁數百萬用戶的小紅書，不僅遭踢爆「15項資安通通不合格」、更於兩年內捲1706件詐騙案、製造2.4億以上財損，因此內政部決議，將封鎖該程式1年。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌也發聲了。

內政部昨（4）日公布限制措施後，雖讓不少民眾拍手叫好，卻也引發部分人反彈，認為恐有限制言論自由、迫使台灣人學習中國人「翻牆」上網之嫌疑。不過，時常針砭時事的張育萌直接點出，小紅書的真正問題是「整間公司擺爛、至今不得不回」，這樣還想在台灣上架？門都沒有。

張育萌認為，關於內政部直接出手封鎖「小紅書」、再過幾天，台灣就確定連不上的決定，正當性非常強。他直言說，根據刑事局抓詐騙案紀錄，光是小紅書APP，兩年來已經快2000案詐騙是透過小紅書、騙台灣人超過2億元。然而，刑事局抓到相關詐騙案後，卻無法從小紅書調取資料，那這要怎麼偵查辦案？

張育萌更指，內政部其實已經給過小紅書機會，上個月，海基會曾發函小紅書在上海的母公司（行吟信息科技公司），要求他改善上述問題。豈料，公司不僅不願提供相關資訊，且至今不讀不回；這讓他不禁直呼說，「整間公司擺爛，還想在台灣上架？門都沒有」。

綜上述，他不僅相當認同內政部的決定，更直接嗆聲說：「誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙！」。





