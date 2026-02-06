李俊傑

“天呐！又鎖屏了。”取回手機瞬間，只覺得倒吸口涼氣，隨即只能接受這份無奈。畢竟讓幼兒碰手機，這本事就不靠譜。一碰一鎖屏，簡直就是“鎖屏精靈”。

寶貝今年四歲半了，因屬牛，常有一副派頭，因此喚其牛總。牛總被稱呼多了，他自己也覺得實至名歸。或因從小照顧的緣故，總感覺沒變樣。可這個冬天，穿著冬衣抱起時居然感覺重了幾分，像是抱著一大袋麵粉。

籠統來說，這四年多時光，感覺牛總留下的印象，就是兩個階段：嬰兒時、幼兒時。嬰兒時不翻身，喝奶頻繁；幼兒時，活動頻繁，特愛挑食。可不論哪個時期，都不是省油的燈。

廣告 廣告

特別是現在，牛總化身“美食家”，給其做的飯菜平庸，不合胃口，他瞅一眼，就不吃了，幾番催促下，他才象徵性地拿著吃。而如果合心意，不用說，他會直接開吃，一塊也留不下。想跟他搶食，沒門！

牛總個性要強，喜歡被人誇讚，也很享受這份感覺。因此，閑來無聊時，會主動看書。照著兒童繪本及識字表就念起來，並拿著一根玩具棒，一邊指一邊念，竟全無錯字。最令人驚訝是，會背《三字經》。

說起來，這千餘字，自己都未背過，小牛總竟然能背過大半，真是腦子靈光。看起來，幼兒識字時，的確有先天優勢。因為母親曾說過自己，幼兒時上班在路上教了一首詩，下班時就能誦書如流了，確實有出處。

出於護眼目的，很少讓牛總看手機。只因幼兒自控力弱，長時間看手機，且距離太近，必定對眼睛有影響。因此，每次都會把手機放身上，或是放在充電臺上。太鬧騰時，打開電視讓他看會兒，也不想讓他動手機。

可百密一疏，每當自己去廚房給他做飯，手機還有剩餘電在充電時，小牛總總會冷不丁取下手機打開看。每每當發現取過手機時，螢幕上都顯示請某分鐘後再試，最少也得五分鐘，說他是“鎖屏精靈”，一點兒都不為過。

於是乎，這短暫而又漫長的等待就要循環往復了。雖然時間都不長，但是對於如今社會人對於手機的依賴，這每一分鐘都特別煎熬。可又有何辦法呢？甚至，自己有兩部手機，一不小心，都會被牛總封印鎖屏。想解鎖，就得靠等。

等待時，煎熬了點兒，可偶然發現，這卻打開了一份心窗。使之能更冷靜思考片刻，亦或者放鬆下心情。畢竟智能化資訊時代，雖然填滿了生活，但是卻讓人忘記了駐足，忘記了體驗。

而這個鎖屏時間，則是重新找回生活的關鍵點。因此，在鎖屏時，打開窗享受微風，讓心靈舒坦地深呼吸一下；愛動時洗件衣服，讓泡沫見證衣服煥然一新；水果切塊來榨汁，讓杯中散發水果濃郁香氣。

豁然發現，鎖屏是機緣，亦是尋覓生活之光。