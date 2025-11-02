鎘重金屬恐藏米、海鮮！專家提醒挑選食材避健康風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

1982年國內曾發生鎘米事件，近年又有嬰幼兒米製副食品，含有殘留重金屬鎘超標，或是進口貝殼類海鮮檢出重金屬鎘污染。

鎘是提煉鋅的附產品，經常用來作為鎳鎘電池、染料、塗料色素及製造塑膠的穩定劑，如果工廠排放廢水至灌溉渠道汙染農田，鎘非常容易被農作物稻米、蔬果所吸收。

長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海表示，吃下含有鎘的稻米、蔬果，大約6％會被人體吸收，主要累積在腎臟組織，半衰期至少20年以上，會造成腎衰竭、軟骨症及自發性骨折，也就是俗稱的「痛痛病」。

鎘也是國際癌症研究機構公告的第一級致癌物，會增加多種癌症發生的風險，包括：攝護腺癌、肺癌、乳癌、鼻咽癌、胰臟癌、腎臟癌等，以及增加心血管疾病、動脈粥狀硬化症、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、腦中風的風險。

顏教授小提醒：

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

