鎦-177-PSMA精準治療攝護腺癌

攝護腺癌患者經PSMA PET正子造影顯示多處癌細胞轉移，放射標靶藥物精準鎖定病灶進行治療。 （亞東醫院提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

61歲王姓男子4年前確診攝護腺癌，癌細胞已轉移到骨頭與肺部，攝護腺指數(PSA)亦持續上升；經亞東醫院評估，確認符合放射精準標靶治療條件，施以鎦-177-PSMA治療後，王男病情穩定，骨痛明顯改善，已順利進入第3療程。這項治療是為亞東醫院完成新北首例Pluvicto放射精準標靶治療，象徵攝護腺癌治療正式邁入「看得更清楚、打得更精準」的新時代。

亞東醫院癌症防治中心主任鄧仲仁指出，攝護腺癌部分病人在治療一段時間後，癌細胞可能逐漸產生抗藥性，即便體內睪固酮濃度已降至極低，攝護腺指數仍持續上升，甚至轉移至骨頭、肺部等部位，形成「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，必須進一步採取新的治療策略。

放射部放射腫瘤科熊佩韋表示，隨著影像與放射技術進步，精準治療已成為晚期攝護腺癌的重要發展方向之一。他說，攝護腺癌常被稱為男性健康的「隱形殺手」，早期症狀不明顯，容易和良性攝護腺肥大混在一起，等到發現時，往往已是中晚期；因此放射精準標靶治療的關鍵在於「先精準找出癌細胞，再精準治療」。

熊佩韋指出，治療前病人會先接受PSMA PET正子造影檢查，透過特殊標記，把全身的攝護腺癌細胞「點亮」，讓醫師清楚知道癌細胞在哪裡、分布多廣，並判斷是否適合進一步治療；相較傳統影像，這項檢查能更早發現微小轉移病灶，為後續治療爭取黃金時間。

亞東醫學研究部主任吳彥雯表示，放射精準標靶治療是一種「診斷與治療合一」的概念；治療先透過分子影像（如PSMA PET正子掃描）精準定位癌細胞，再將帶有放射能量的藥物送入癌細胞內部，精準攻擊腫瘤，同時保護周圍正常組織。

攝護腺癌病人在同位素治療病房接受放射標靶藥物注射，紅色區域代表藥物主要作用的癌細胞位置。 （亞東醫院提供）

吳彥雯指出，這種治療特色在於「藥物會主動追蹤癌細胞」，不需像傳統化療全身暴露，副作用低，病人通常僅輕微疲倦或口乾。對於晚期轉移性攝護腺癌患者，不僅可精準控制癌細胞、減輕疼痛，也能與傳統療法互補，醫師可依病況調整治療時機與劑量，提供最合適的精準醫療照護。

核醫科主任汪姍瑩指出，國際臨床試驗鎦-177-PSMA治療可顯著延長影像陽性的轉移性去勢抗性攝護腺癌病人存活期，延緩腫瘤惡化；副作用通常輕微，不適感極低。