鎮北學堂成果展 揮毫送春聯

台南副市長姜淋煌率貴賓們聯袂寫下「金馬有吉、馬上有錢」春聯，向民眾拜個早年。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

北區區公所開辦多年的「鎮北學堂」，一直由開基玉皇宮默默支持，二日在開基玉皇宮舉辦「馬到成功慶新春、春聯揮毫暨鎮北學堂成果展」，中樓里長楊政衡率社區民眾組成鬥牛陣在開幕儀式表演，楊里長因愛牛被「性騷」，與另一位農人在地上打成一團，引來全場爆棚大笑。

鎮北學堂是為鼓勵公民學習而設，數年來皆由開基玉皇宮贊助主要經費支持，參與學習的民眾十分踴躍，二日特由姜淋煌副市長特頒發勤學獎及好學獎，鼓勵學員用心參與鎮北學堂的課程。市議員許至椿、立委謝龍介服務處執行長童小芸、北區區長潘寶淑、祀典興濟宮董事長林淑華等出席活動。

台南副市長姜淋煌率市議員許至椿、興濟宮董事林淑華、糊紙大師吳文進等八位貴賓用毛筆親書「金馬伍吉、馬上有錢」八字春聯向大家賀年。

開場節目由中樓里具鄉土氣息的鬥牛陣和十八嬈擔綱，一出場就掌聲如雷。楊政衡里長親率的一頭牛，原先在田裡耕作好好的，突然另一位農人牽的牛要把楊里長的牛「霸王硬上弓」，兩位農夫為此「性騷」未遂案件先是大吵一架，後來兩人還打了起來，甚至在地上打成一團。這是在廟會常看到的橋段，楊里長表示，為了增加表演效果，霸王硬上弓的橋段是此次新增加的。

開基玉皇宮涂大松主委表示，鎮北學堂因位在玉皇宮旁，對於地方文化藝術課程的傳承，是深具有意義的事，將會繼續持續支持開設課程。