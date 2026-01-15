鎮壓明州ICE抗議活動 川普放話祭暴亂法「30年未曾使用」

白宮在社群平台發圖文，力挺美國移民暨海關執法局（ICE）。

美國總統川普揚言，將引用暴亂法，鎮壓明尼蘇達州的反美國移民暨海關執法局（ICE）抗議活動。這項很少使用的法律，允許總統動用現役軍人執法。（戚海倫報導）

美國總統川普威脅，要援引鮮少使用的《暴亂法》，來平息明尼阿波利斯因為聯邦移民執法行動而引發的騷亂。英國廣播公司BBC報導，自從上週一名移民官員槍殺 37 歲的女子古德以來，明尼阿波利斯的局勢一直高度緊張，還引發了全國範圍的抗議活動。

美國有線電視新聞網CNN報導，川普威脅要向明尼蘇達州部署軍隊，先前美國移民暨海關執法局（ICE）引發的緊張局勢升級。

BBC報導，《暴亂法》是 19 世紀的一項法律，允許現役軍人被部署到美國境內執行執法任務，暴亂法已經超過30年不曾使用。川普先前說，他可能會在其他地方援引1807年的法律，但實際上從來沒這樣做過。川普在社群平台發文說，如果明尼蘇達州官員不能阻止「職業煽動者和叛亂分子」，他將訴諸法律。美國國土安全部長諾姆拒絕透露她是否認為川普應該動用「暴亂法」。被問到，川普是否可能採取這項重大行動時，她說：「我不知道。」