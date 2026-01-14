鎮壓示威傳1.2萬人死亡！伊朗當局僅認2千死

▲外媒引述消息人士稱，伊朗當局鎮壓示威，已造成1.2萬人死亡。圖為義大利米蘭美國領事館前，群眾聲援伊朗反政府示威。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗全國反政府抗議已持續延燒兩週多，當局切斷通訊、血腥鎮壓，死傷持續攀升，有消息傳出，死亡人數至少已經1.2萬人，甚至可能高達2萬人。

伊朗自去年底因經濟問題爆發抗議活動，示威迅速延燒到全國，已持續超過兩週。德黑蘭當局進行血腥鎮壓，但過去五天全國網路、電話通訊被切斷，外界難以了解伊朗內部局勢。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，伊朗當局雖切斷網路及電話服務，但有些伊朗人於週二已能撥打國際長途電話，不過仍無法從國外向伊朗撥打電話。

伊朗境內的消息人士向CBS表示，活動人士透露，根據全國各地醫療官員的統計數據，他們認為示威的死亡人數至少為1.2萬人，甚至可能高達2萬人。

消息人士也提到，安全部隊正在走訪德黑蘭各地的多家私人醫院，並威脅醫護人員交出在抗議活動中受傷的患者的姓名和地址。

CBS無法獨立核實消息人士聲稱的巨額死亡人數，且該數據比近幾日其他活動組織報告的高出數倍。

伊朗反對派電視台「伊朗國際」（Iran International）也稱，據他們掌握的資訊，約有1.2萬人喪生。

一位在華盛頓且與伊朗有聯繫的消息人士也向CBS透露，有可靠消息人士告訴他，死亡人數可能在1萬至1.2萬人之間。

總部位於美國的「人權活動家新聞社」（HRANA）稱，至少有2403名抗議者喪生，至少18137人被捕。該組織稱死亡人數是基於能夠識別和核實的案例，鑑於伊朗目前仍處於網路封鎖狀態，實際死亡人數可能遠高於此。

伊朗官方尚未公布示威造成的死亡人數，路透社13日引述一位匿名伊朗官員稱，自12月28日抗議活動開始以來，已有約2000人喪生，將暴力事件歸咎於受外國勢力影響的恐怖分子，甚至暗示有人收受賄賂煽動騷亂。

