即時中心／梁博超報導

伊朗爆發全國範圍的反政府抗議活動，據人權組織統計，過去兩週有超過10,675人遭拘留，並造成至少538人死亡，至今仍未停歇；美國總統川普近期威脅，若伊朗當局對平民使用武力，美國將發動武力對其打擊。而週日川普在空軍一號上向媒體表示，伊朗政權已開始觸碰「紅線」，更指出「有一些不該被殺的人遭到了殺害」；同時川普也證實美軍正評估「一些非常強硬的方案」，他也將與馬斯克討論，讓星鏈衛星網路服務在伊朗全面運作的可能性

廣告 廣告

綜合外媒報導，先前川普曾承諾，若伊朗殺害抗議者，美國將對其進行打擊。週日川普在空軍一號上接受記者採訪時，被問到伊朗政權是否已觸碰了他的「紅線」？他對此回應，「他們正開始觸碰紅線，看起來是如此，似乎有一些不該被殺的人遭到了殺害…」川普更直言，伊朗政權透過暴力來統治民眾。

接著川普強調，「我們正在非常嚴肅地審視這件事，軍方正在研議，我們也在考慮一些非常強硬的方案，我們將會做出決定。」他也補充道，自己每小時都會收到關於伊朗抗議的最新進展簡報。

川普也提到，他很快將與馬斯克（Elon Musk）討論，讓星鏈（Starlink）衛星網路服務在伊朗全面運作的可能性，以協助那些自上週末以來一直面臨德黑蘭當局封鎖網路的抗議者。目前部分抗議者已設法透過走私入境的數據機連上星鏈網路，但該服務在伊朗境內尚未正式啟用。

儘管伊朗方面暗示，若美軍發動攻擊，有可能針對美國的基地進行打擊。對此川普則回擊，「若他們那麼做，我們將以他們從未遭受過的力度進行打擊…我擁有有很多強而有力的應對措施」。

同時川普也透露，伊朗在週六主動聯繫美國，提議進行新一輪的核武談判。他認為，「我們可能會與他們會面」。

原文出處：快新聞／鎮壓示威釀死傷！川普轟伊朗「殺了不該殺的人」 證實美軍評估「強硬方案」

更多民視新聞報導

注意保暖！4縣市低溫特報 恐跌到個位數

美國逮馬杜洛「11傻」翻車！他踢爆中共背後操作：只花5小時

我已剪短我的髮！喊新造型非作秀 林岱樺曝與「櫻木花道」有關

