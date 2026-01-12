鎮壓示威 美媒估已６千死 伊朗籲談判 川普考慮強硬選項

12日美國總統川普自佛羅裡達州前往馬裡蘭州安德魯斯聯合基地，他在空軍一號上與媒體交談，表示伊朗領導層已致電尋求談判，但美國可能在會面前就得先採取行動。（路透）

本報綜合外電報導

伊朗政府血腥鎮壓全國示威潮引起的動亂，據時代雜誌（TIME）報導，截至十日止，伊朗示威死亡總數恐怕已達六千人。美國總統川普十二日表示，伊朗領導層致電尋求「談判」，但他正考慮「非常強硬的選項」。據華爾街日報報導，川普預計十三日與高階顧問會面，討論應對伊朗的各種方案，選項包括軍事打擊、使用秘密網路武器、擴大制裁，及向反政府勢力提供線上支援等。

川普表示，華府正在研擬可能的因應選項，以回應伊朗鎮壓抗議、造成大量死傷的報導，他補充指出，德黑蘭領導層已主動接觸、尋求談判。

法新社報導，川普在從佛州海湖莊園返回華府途中、於空軍一號上對記者表示：「我們正在非常嚴肅地看待這件事。軍方正在評估，我們也在考慮一些非常強硬的選項。我們會做出決定。」川普表示，伊朗領導層已致電表達了談判意願，雙方正安排會面，不過，在會面前，美國也可能就得先採取行動。

時代雜誌十二日報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達六千人，儘管當局封鎖網路，但手機畫面顯示，裝載在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆多間醫院，太平間堆放數百具屍體。

德黑蘭當局十一日威脅，若川普履行力挺示威者的軍事干預，以色列及其區域內美國軍事基地將成為報復攻擊目標。然而，十二日伊朗外交部長卻表示，安全部隊已「完全掌控」全國。伊朗國營電視台也播報，政府已宣布為「大量平民與安全人員死於暴徒與恐怖組織之手」舉行為期三天的全國哀悼，並在畫面上顯示黑色緞帶，宣稱全國已恢復平靜。

川普預計十三日與國安高層會面並聽取簡報，討論對付伊朗的各種選項，包括制裁、網路戰或空襲，及提供星鏈協助當地突破網路被斷的困境。

美官員透露，現階段呈報川普的大多數選項會以「非動武」為主。這類選項包括像宣布派航艦打擊群赴當地震懾德黑蘭，也評估對伊朗政權發動網路攻擊與資訊戰。但川普也向媒體表示，正在考慮非常強硬的選項。

五角大廈尚未就可能的軍事打擊調動兵力。通常美國若要發動攻擊，不僅必須部署用於打擊的部隊，也必須安排保護區域內美軍的防衛力量。美國近期已將福特號航艦打擊群自地中海調往拉丁美洲，目前中東與歐洲地區皆無美軍航艦部署。

官員表示，還有一個討論中的選項，是川普政府任內首度讓星鏈衛星網路服務送入伊朗，以協助抗議者繞過網路封鎖；川普表示，他將與馬斯克商談向伊朗提供星鏈一事。

若美國再度對伊朗發動空襲，將是川普回鍋後第二次授權對伊朗動武。美軍去年六月動用Ｂ─２匿蹤轟炸機等重創伊朗三處核設施，讓伊朗核子計畫遭受重大挫折。