鎮壓7月革命釀1400死！孟加拉前總理流亡印度 缺席受審遭判死刑
曾主導孟加拉長達15年的強勢領袖、前總理哈西娜（Sheikh Hasina），如今在該國的國際刑事法庭（International Crimes Tribunal，ICT）遭裁定犯下危害人類罪，並被宣判死刑。她被控在2024年的學生主導抗議中，默許安全部隊動用致命武力，導致1,400人死亡。
據《BBC》報導，2024年孟加拉公職配額改革運動（2024 Bangladesh quota reform movement，又稱7月革命）本因不滿政府公職配額制度而起，但很快從學生運動擴散成全面的反政府革命。面對數十萬人的怒火，哈西娜的政權陷入崩解，最終她在同年7月被迫逃往印度。自流亡後，她再未回到國內，此次審判也以缺席方式進行。
ICT歷時數月的調查與審理，最終裁定哈西娜3項罪名成立，包括：煽動、下令殺戮及在動亂期間未能阻止大規模的暴力行動。主審法官莫桑德（Golam Mortuza Mozumder）宣讀判決時表示：「我們決定只給予一項刑罰，那就是死刑。」
對於受害者家庭而言，此判決意味著一段冗長等待的終結。部分家屬曾向媒體表示，他們期盼能看到「示範性懲罰」，希望死刑得以執行。然而，這個願望很可能落空。雖然孟加拉已正式向印度提出引渡要求，但新德里毫無配合意願。
哈西娜在流亡地透過聲明強烈反駁所有指控，稱審判「帶有政治動機」，並指責臨時政府企圖摧毀她的政黨「孟加拉國人民聯盟」（Awami League）。該黨已於今年5月被臨時政府禁止運作。她警告，若人民聯盟被禁止參選2026年的國會大選，將有數百萬民眾杯葛投票。
上週，哈西娜的律師團隊表示已緊急向聯合國提出申訴，質疑ICT的審理是否符合公平審判與正當程序。她稱自己曾「多次挑戰」臨時政府，要求將案件提交海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）審理。
然而，針對哈西娜的指控並非空穴來風。今年稍早，《BBC Eye》便驗證1段外流錄音，內容顯示她可能在2024年動亂高峰時親自批准使用「致命武器」。這段錄音也成為法庭的重要證據之一。
儘管此判決為部分受害者家庭帶來某種程度的平反，但對緩解國內政治分裂效果有限。人權活動家胡克（Shireen Huq）指出，人民對哈西娜及人民聯盟的不滿並未消退，「他們從未為那些被殺害的人道歉，或展現任何悔意。」對於許多終身殘疾的受害者來說，這場審判並非代表哈西娜的罪行已一筆勾消。
外界也憂心，這項判決反而可能讓人民聯盟更難重新融入正常政治。在觀察者伯格曼（David Bergman）看來，除非該黨願意與哈西娜及舊黨羽保持距離，甚至公開道歉，否則政治分裂將持續惡化。
如今，雖然孟加拉已由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府掌政，且2026年選舉即將到來，但哈西娜的死刑判決、人民聯盟的存續問題，以及「7月革命」帶來的深層傷痕，都讓這個國家在未來數年內仍將面臨動盪與不確定。
看更多 CTWANT 文章
聽媽媽的話1／吳可熙夜間私約「重要人物」超警覺！勾手散步回家
台大電機系學長發400份雞排捍衛校譽 身分曝光是YouTuber
夫妻打匹克球吵翻「只差沒打老公」 賈永婕尬笑：婚姻暫時保住
其他人也在看
高市早苗講完「台灣有事」論後民調血崩 郭正亮：她會撐不住
日本首相高市早苗日前在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，暗示自衛隊可介入台海，引發軒然大波。大陸13日召見日本駐陸大使強烈抗議後，高市早苗民調急速下滑。前立委郭正亮16日表示，日本是不禁打，高市早苗講了這些話後，大陸做了一些動作，民調馬上重挫，他認為高市早苗會撐不住。中天新聞網 ・ 20 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 16 小時前
傳林佳龍將轉戰桃園市長？ 71歲張善政引「雷根名言」回應
[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉仍有一年時間，不過各黨都正磨刀霍霍為、備戰明年選舉。桃園市長張善政今（17）日被市議員林政賢問到市長是否「只做一任」，他強調，自己從來沒說過只會做一任，更表示只要市民支持，「當然會爭取連任」。至於外傳外交部長林佳龍可能空降桃園參戰一事，張善政引用前美國總統雷根的話，展現「71歲理工男」的自信。 國民黨桃園市議員林政賢質詢時表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對 2026，台北和桃園可說是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參戰，不然無法帶動選情。然而，他認為，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川「兩人都太小咖」了。除此之外，還傳出民進黨「正國會」掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政 71 歲、林佳龍 61 歲，他也問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」？ 對此，張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但是對於被認為年紀較大的說法，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出。至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。查看原文更新頭殼 ・ 18 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 14 小時前
高市早苗稱「台灣有事」拒撤回 民調不降反升 黃暐瀚分析：薛劍嗆斬首反讓日本人更挺首相
日本首相高市早苗稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」遭中國薛劍嗆斬首後，仍然拒撤回言論，日本共同社最新民調顯示支持度反飆69.9%創新高。黃暐瀚分析48.8%日本人挺台灣有事發言，薛劍言論反成助攻，美駐日大使連發兩文力挺。黃暐瀚籲：越激情越要冷靜，力量來自內斂，台日友好但不要過激。風向台灣 ・ 22 小時前
不孝軟爛女兒想獨吞房產⋯「出資＋揹百萬貸款」老母心碎提告！結局曝光
新北市一名黃姓婦人在女兒阿涵（化名）結婚時，幫忙出了100萬頭期款購屋，後來阿涵離婚後，又付了50萬元並承接該房屋全部貸款，後續繳稅、收租、修繕全都由黃婦包辦，但為了方便並未轉移房屋所有權；豈料，女兒竟徑自要求租客搬離，試圖收回房屋，黃婦心碎打官司，新北地方法院審理後認為，房屋歸黃婦所有。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 1 天前
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，更揚言全球抓捕，聯電創辦人曹興誠建議，民進黨應徵召沈伯洋參選台北市長，話題不斷。曹興誠今（16）天再進一步說明，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 1 天前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 1 天前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
SBL簽賭假球案 球星柯旻豪居核心地位一審判刑7年
前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球，不法所得逾2000萬元，檢方依違反運彩條例等罪嫌起訴。士林地方法院今天（17日）判處前球員吳季穎2年徒刑，緩刑5年；柯旻豪7年徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前