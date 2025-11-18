鎮壓7月革命釀1400死！孟加拉前總理流亡印度 缺席受審遭判死刑

孟加拉前總理哈西娜（Sheikh Hasina）。（圖／達志／美聯社）

曾主導孟加拉長達15年的強勢領袖、前總理哈西娜（Sheikh Hasina），如今在該國的國際刑事法庭（International Crimes Tribunal，ICT）遭裁定犯下危害人類罪，並被宣判死刑。她被控在2024年的學生主導抗議中，默許安全部隊動用致命武力，導致1,400人死亡。

據《BBC》報導，2024年孟加拉公職配額改革運動（2024 Bangladesh quota reform movement，又稱7月革命）本因不滿政府公職配額制度而起，但很快從學生運動擴散成全面的反政府革命。面對數十萬人的怒火，哈西娜的政權陷入崩解，最終她在同年7月被迫逃往印度。自流亡後，她再未回到國內，此次審判也以缺席方式進行。

ICT歷時數月的調查與審理，最終裁定哈西娜3項罪名成立，包括：煽動、下令殺戮及在動亂期間未能阻止大規模的暴力行動。主審法官莫桑德（Golam Mortuza Mozumder）宣讀判決時表示：「我們決定只給予一項刑罰，那就是死刑。」

對於受害者家庭而言，此判決意味著一段冗長等待的終結。部分家屬曾向媒體表示，他們期盼能看到「示範性懲罰」，希望死刑得以執行。然而，這個願望很可能落空。雖然孟加拉已正式向印度提出引渡要求，但新德里毫無配合意願。

哈西娜在流亡地透過聲明強烈反駁所有指控，稱審判「帶有政治動機」，並指責臨時政府企圖摧毀她的政黨「孟加拉國人民聯盟」（Awami League）。該黨已於今年5月被臨時政府禁止運作。她警告，若人民聯盟被禁止參選2026年的國會大選，將有數百萬民眾杯葛投票。

上週，哈西娜的律師團隊表示已緊急向聯合國提出申訴，質疑ICT的審理是否符合公平審判與正當程序。她稱自己曾「多次挑戰」臨時政府，要求將案件提交海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）審理。

然而，針對哈西娜的指控並非空穴來風。今年稍早，《BBC Eye》便驗證1段外流錄音，內容顯示她可能在2024年動亂高峰時親自批准使用「致命武器」。這段錄音也成為法庭的重要證據之一。

儘管此判決為部分受害者家庭帶來某種程度的平反，但對緩解國內政治分裂效果有限。人權活動家胡克（Shireen Huq）指出，人民對哈西娜及人民聯盟的不滿並未消退，「他們從未為那些被殺害的人道歉，或展現任何悔意。」對於許多終身殘疾的受害者來說，這場審判並非代表哈西娜的罪行已一筆勾消。

外界也憂心，這項判決反而可能讓人民聯盟更難重新融入正常政治。在觀察者伯格曼（David Bergman）看來，除非該黨願意與哈西娜及舊黨羽保持距離，甚至公開道歉，否則政治分裂將持續惡化。

如今，雖然孟加拉已由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府掌政，且2026年選舉即將到來，但哈西娜的死刑判決、人民聯盟的存續問題，以及「7月革命」帶來的深層傷痕，都讓這個國家在未來數年內仍將面臨動盪與不確定。

