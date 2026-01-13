鎮守小坪頂的「荒廢巨獸」：這棟 28 層爛尾樓法拍，誰敢接手？

淡水小坪頂荒廢多年的爛尾樓，流入法拍市場，一拍底價84.6億元，小坪頂被房產界戲稱為「八卦(掛)山」，大降30億仍乏人問津三度流標，因當地的生活機能欠佳，加上整修困難，恐怕會淪為萬年流標品，要如何避免自己也會碰到爛尾樓的問題，本集《下班去你家》由主持人雪寶與住房產專家朱哥帶你釐清。

從市場矚目到資金斷鏈 小坪頂開發為何急轉直下

豎立在淡水小坪頂山坡上的28層高樓，因外觀破敗、結構裸露，長年被房產界戲稱為全台最高的爛尾樓。這棟建築確定將於2025年進入法拍程序，不僅創下年度金額最高的法拍紀錄，也再度引發市場對爛尾樓風險的關注。房產專家朱哥指出，小坪頂早期由南國開發整合，原計畫進行山坡地土地變更，打造大型住宅聚落，但該區屬保育型山坡地，開發條件嚴苛，儘管一度吸引多達8家建商進場，最終仍因審查與資金壓力相繼退場，多個建案無疾而終，這棟28層爛尾樓背後，早期最大股東為遠東航空董事長張綱維，朱哥分析，民國86年林肯大郡倒塌事件後，山坡地建築安全備受質疑，加上921大地震重創房市，銀行緊縮放款，建商資金鏈斷裂，小坪頂開發計畫就此全面停擺。

預售屋最容易踩雷 專家揭「三道防線」避開爛尾樓

面對爛尾樓風險，朱哥提醒，預售屋是消費者最容易踩雷的產品，因為購屋時往往「只見空地、不見實體」，關鍵就在於是否建立完善的信託與續建機制。



第一道防線是「合約信託」：朱哥指出，透過第三方信託機制，當建商發生財務危機或涉及第三債權時，購屋者的權益才能被隔離保護，不至於成為清償對象。

第二道則是「價金信託、專款專用」：過去不少建商因向銀行貸不到資金，挪用預售屋款項挖東牆補西牆，導致工程斷炊。如今透過銀行將信託資金綁定，只能用於該建案的建築、設計與相關費用，未經核准不得動用，才能避免資金失控。

第三道防線是「續建機制」：朱哥指出，近年因原物料與人工成本大幅上升，即便建案銷售完畢，仍可能因造價暴漲而賠錢倒閉。因此，在信託架構中引入建經公司，一旦建商出現問題，可由建經公司接手續建，同時透過保險與銀行融資機制，確保工程能走到完工階段。

爛尾樓警訊未除 市場信心仍需制度補強

淡水小坪頂28層爛尾樓的法拍，不只是單一建築的終局，更反映出台灣房市在高風險地段、預售制度與建商財務體質上的長期隱憂。專家提醒，制度完善與資訊透明，才是避免下一棟「最高爛尾樓」再次出現的根本解方。





