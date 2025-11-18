「鎮小江」後第二個中國特務現形！丁小琥來台密組共諜網 高院收押7人理由曝

丁小琥共諜案辦倒一串人，涉案最深的譚俊明(前藍衣)、呂芳契(中間白衣)和王文豪(後方綠衣)刻意低頭或摀臉。廖瑞祥攝。



當過長沙市人民代表大會民族華僑外事委員會委員的香港籍湖南人丁小琥，受中國軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，利用兩岸交流「媽祖」名義來台組建共諜網，砸下上千萬吸收6名我現退役軍官入坑。高檢署今將7人起訴移審，高院馬拉松開庭3個半小時，裁定丁小琥等6人羈押禁見3月，僅現役軍官楊文慧坦承犯行未禁見。丁小琥為鎮小江共諜案後，第二起落網的中國特務。

中國「光頭特務」丁小琥應訊態度極為冷靜。廖瑞祥攝。

調查指出，「光頭特務」丁小琥本業是湖南商人，除擔任湖南拓展集團有限公司董事長以外，也擔任長沙市工商業聯合會副會長等職務，而他更進一步當過長沙市第13屆人民代表大會民族華僑外事委員會委員。不過，他還有個更冠冕堂皇的頭銜「湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長」。

他頂著湖南媽祖交流協會的招牌，10多年前就憑藉兩岸媽祖交流及商務活動名義來台廣結善緣，中共軍政委政治聯絡局南寧工作站2018年相中他，讓丁小琥搖身一變成為來台發展組織的中國特務。

涉案的陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪。廖瑞祥攝

涉案的國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明。廖瑞祥攝

調查指出，丁小琥透過台灣特助張志煒（已歿）及商人何聖影（已歿）打點台灣一切，透過媽祖交流在台活躍，進而成功吸收陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪，也將王文豪的官校同學、國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，納入共諜網。

丁小琥透過王文豪和譚俊明開始發展軍中人脈，吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契，陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智，順便將楊的胞姊、空軍飛指部中尉人事官楊千慧及楊女丈夫、空軍飛指部少校管制官邱翰林一併納入組織。

丁小琥除了說服現退役軍官蒐集情報，還遊說他們當軍中火種，在兩岸開戰時說服同僚消極抵抗，而丁小琥也透過王文豪等人發放超過1112萬的工作費。

涉案的現役陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契。廖瑞祥攝

高檢署今天將丁小琥等7人起訴移審，身為第二個在台曝光的中國特務，68歲的丁小琥羈押3個多月來爆瘦10多公斤，但他應訊表現相當冷靜，不但堅決否認是中國情治特務，還頻頻打出「生病牌」，哀求法官准他保外就醫，他還強調願交保、戴電子腳環防逃。

不過，其餘涉案的6名現退役軍官的供詞「從外面包圍中央」，不少人承認接受丁小琥方面的金援，但堅稱不知道丁小琥的中國特務身分，而細節卻交代不清，僅有楊文慧全招了。

高院歷經3個半小時庭訊，漏夜裁准6人羈押禁見，楊文慧未諭知禁見，丁小琥委任律師團及其他軍官委任律師表示將提抗告。

高院裁定理由指出，合議庭經訊問丁小琥等7人後，認定觸犯大陸地區發展組織、收集交付國家機密等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕5年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認有逃亡之虞。

此外，高院也認定有事實足認丁小琥、退役軍官王文豪及譚俊明，現役軍官呂芳契、邱翰林、楊博智等6人可能串供，非予羈押顯難進行審判程序，因此裁定6人羈押禁見。僅有現役軍官楊文慧依卷證資料顯示，有羈押必要但沒有串供之虞，故裁定羈押不禁見。全案可抗告。

涉案的現役陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智。廖瑞祥攝

涉案的現役空軍飛指部中尉人事官楊千慧，為楊廣智胞姊。廖瑞祥攝

涉案的現役空軍飛指部少校管制官邱翰林，為楊千慧丈夫。廖瑞祥攝

