「鎮店之寶」陰莖骨遭顧客順手牽羊 漢堡店老闆氣瘋協尋：只求1事

國際中心／綜合報導

蓄鬍男子（圖右）要求女店員從吧台拿出老闆珍藏的海象陰莖骨觀看，竟趁機下手偷竊。（圖／翻攝自X平台 @Donkey’s Place）

美國紐澤西州一間知名餐廳，老闆把珍藏的「海象陰莖骨」當作裝飾品，放在店內做為鎮店之寶，不料日前卻遭顧客「順手牽羊」，讓老闆心急如焚，在社群媒體發文公開協尋。老闆強調他們不會採取法律行動，只希望珍寶物歸原主，呼籲該名顧客盡快歸還。

根據《紐約郵報》報導，知名餐廳「Donkey’s Place」位於卡姆登市（Camden），曾被名廚安東尼波登（Anthony Bourdain）盛讚是當地最棒的起司牛肉堡，店內陳列許多老闆獨特的收藏品，包括巨齒鯊牙齒，以及失竊的海象陰莖骨等，成為顧客來訪的討論話題。

珍藏多年的海象陰莖骨，突然被客人偷走，老闆心急如焚。（圖／翻攝自維基百科）

女店員表示，去年12月30日晚間，3名男子在店內暢飲數小時後，要求查看放在吧台後方的「海象陰莖骨」觀看，不料趁女店員轉頭招呼其他客人之際，竟順手牽羊偷竊。根據店內監視器影像， 一名留著鬍鬚的男子，先是笑著手拿雞尾酒，與其他人敬酒合照，接著把偷來的海象陰莖骨，用外套遮蓋住，大搖大擺離開餐廳。

男子用外套遮蓋數十公分長的海象陰莖骨，不慌不忙步行離開現場。（圖／翻攝自X平台 @Donkey’s Place）

女員工事後得知鎮店之寶被偷走，氣得在社群平台X公布影片，希望藉由廣大網友的力量協尋該名男子，女員工氣憤表示：「不敢相信客人會這麼做，呼籲偷走東西的男子，看到之後影片後一定要將它歸還，沒有它店裡都不一樣了。」。

餐廳老闆路卡斯（Lucas）表示，當時當班的女員工只是暫時離開，到後場處理其他事務，竟然有客人趁機將「海象陰莖骨」偷走，「我們取得竊賊的照片，但可能已不在鎮上，推測是外地人。」，他表示不打算提告，只希望珍藏數十年的寶物能早日物歸原主，「我們只希望東西被還回來。」。

