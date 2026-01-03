鎮海元帥聖誕披千萬黃金戰甲亮相 跋金龜、帥鍊不用還

鎮海元帥披黃金戰甲、金帽亮相，市值超過1300萬元。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕今天(農曆11/15)是四草大眾廟鎮海元帥聖誕，廟方舉辦「跋福壽發財龜」活動，特別加碼80隻黃金龜(市價約5000元)、120條帥鍊(市價約2000元)，幸運得獎者來年不用還，連擲10聖杯以上加碼送紅包6600元。

四草大眾廟主委陳世峰表示，不少信眾年年來跋米龜祈福，今年適逢入火安座大典圓滿，加碼提供80隻黃金龜，連續3聖杯以上取得決賽資格，另有120條「帥」字鍊，擲出連續3聖杯以上、不參加擲金龜決賽者即可獲得。除了「帥」字鍊造型吸引目光外，全新設計的黃金龜也獲得不少信徒青睞，爭相參加比賽。

四草大眾廟特地為鎮海元帥神尊穿上「黃金戰甲」，上面雕刻蝙蝠、彩鳳等吉祥物雕工精細。陳世峰表示，黃金戰甲每年僅在聖誕期間亮相3天，這件戰甲加上神帽總計82兩，隨黃金價格飆漲，市價超過1300萬元，廟方不敢大意，保全隨時警備。

四草大眾廟2024年動工修繕，完成外觀磚瓦鋪設、牆面彩繪、廟頂防水工程及鐘樓、鼓樓整建，之後又進行彩繪、交趾陶興建及內殿按金工程，並將神尊金身、衣、帽及各項佛桌、具一併修復。

安南區長魏文貴說，完成整修的四草大眾廟更顯金碧輝煌，近日在眾人努力下完成入火安座，又續辦祝壽、跋金龜、帥鍊，現場人山人海，祈求鎮海元帥庇佑國泰民安。

鎮海元帥聖誕加碼80隻黃金龜讓信眾擲取不用還。(記者王姝琇攝)

黃金「帥」字鍊造型吸引目光。(記者王姝琇攝)

