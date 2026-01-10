鎮瀾宮首發馬年春聯 韓國瑜讚副手江啟臣6優點：與江搭配我「吃虧吃大了」

立法院長韓國瑜今至台中首發馬年春聯。陳祖傑攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

立院長韓國瑜馬年春聯昨出爐，今天即由副院長江啟臣陪同，至台中大甲鎮瀾宮啟動公開發放行程，也為江競選台中市長加持。韓致詞時雖肯定江是台中人的驕傲，直言榮幸與江搭配正副院長，但也自嘲與江搭配「吃虧吃大了」。

韓國瑜說，江啟臣是美國博士「學問比我好」，滿頭秀髮「頭髮比我多」，「鼻子比我大，長得又比我帥，人又比我年輕，更重要他老婆還比我老婆漂亮」，跟江搭配擔任立法院正副院長，「我吃虧吃這麼多」。

韓國瑜自嘲的談話，讓原本一臉嚴肅的鎮瀾宮董事長顏清標，都忍不住笑出來。

不過隨後韓國瑜仍肯定，江啟臣在台中服務的非常好，尤其在國會主持院會、接待很多外賓，每次台中子弟江代表中華民國、立法院、台灣人民，所有接待都做得非常棒、非常好，這是台中人的驕傲，很榮幸與江搭配正副院長。

韓國瑜表示，上屆立法院長游錫堃4年任內僅接待4000多個外賓，自己與江啟臣上任不到2年，已接見7000個外賓。韓直言，感謝江，所以台中子弟邀請自己發春聯第一站來台中，發像麵包剛出爐一樣的春聯，「我說沒有問題」。

隨後韓國瑜也周到讚譽「地主」國民黨立委、台中大甲的子弟顏寬恒是認真踏實的立委，台中選出的立委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、楊瓊瓔都非常棒、非常優秀，「台中市民非常厲害」。

韓國瑜表示，大甲鎮瀾宮媽祖婆在台中地區整整3百年來保護所有鄉民，而媽祖精神就是大愛、慈悲、行善，愛護所有善男信女，真心真意照顧每個民眾，不停在地方做好事。

至於今年春聯，韓國瑜說，這次選了代表台灣人民大多數心聲的「馬上幸福」，幸是經過困難，得到的美好結果；福是經過祭祀敬天拜神得到美好的結果，「馬上幸福」希望全台灣人民能夠擺脫鬱悶、陰霾心情，走向更光明、快樂的2026。

