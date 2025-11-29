鎮長涉貪押近4個月！周品全第二度收押「50萬元交保」獲釋…將申請復職

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣國民黨籍潮州鎮長周品全，聯手同黨鎮代會主席王淑貞等人，收賄販賣清潔隊員職缺，390萬元；此外，周、王兩人，還被查出，私用公務車就醫造成公帑損失。此案，檢方昨天（28日）偵結起訴，在押中的周品全，移審法院裁定50萬元交保，將向縣府申請復職。

檢調查出，鎮長周品全在2019年至2025年間，涉嫌利用職權與潮州鎮代會主席王淑貞、林姓樁腳等人勾結，協助親屬及民間友人子女，收受30萬元到80萬元不等的賄賂，藉內定方式錄取7名清潔隊員，共收賄390萬元。

此外，周品全、王淑貞還另被查出，私用所公務車，用於個人就醫時搭乘，事後還核銷油錢，造成公帑損失430元、836元。

周品全等多名涉案人，於今年7月30日遭搜索，周遭聲押並於31日法院裁定羈押禁見。

案件於昨天（28日）偵結起訴，包含周品全、王淑貞在內共15人遭起訴；周遭關押將近4個月，移審後法院諭知50萬元交保。

此案也是，周品全繼先前郭台銘連署案遭羈押獲緩起訴後，第二度因案遭押，如今獲釋，仍須面對後續司法審判；預計將在下週向屏東縣政府聲請鎮長復職。

