鎳價飆、不銹鋼跟漲？專家：先看這個關鍵

[NOWnews今日新聞] 國際鎳價轉強帶動不銹鋼原料端氣氛回溫，外電與研究機構資料顯示，倫敦金屬交易所（LME）鎳價在12月下旬大致落在每公噸約1.54萬～1.57萬美元區間，市場也關注鎳價短線走揚，可能會推升300系不銹鋼報價與鋼廠毛利空間。

不銹鋼產業對鎳價敏感，關鍵在於「含量不高、成本影響卻很大」。以300系不銹鋼來看，鎳含量通常約8%，但由於鎳本身單價高，在原料成本結構中往往占比可達5成以上；當鎳價上升，鋼廠成本壓力立刻墊高，通常會嘗試透過調升不銹鋼報價來轉嫁，以守住毛利；反過來，鎳價回落也會形成不銹鋼價格下行壓力。

不過，業界也提醒，鎳價短線有彈性，並不代表供需結構已翻轉。以基本面來看，2025年在印尼供給擴張下，鎳市仍被多家研究機構評估為「供給過剩」格局，且電動車電池端對鎳的需求成長不如先前樂觀預期，使價格上方空間仍受壓抑。

