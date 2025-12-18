「鏈結全球 屏東大未來」論壇，產官學研齊聚 擘劃南部科技產業新局

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣政府在屏東圖書總館舉辦「鏈結全球・屏東大未來」論壇，邀集產官學研齊聚一堂，深入探討屏東在區域產業合作中的關鍵角色與未來布局方向。縣長周春米表示，屏東正站在產業轉型與升級的重要關鍵點，縣府以「打造宜居宜業的科技城市」為核心目標，持續從制度、環境與產業生態系三大面向全面布局，積極迎接企業投資與人才進駐，讓屏東成為與國際接軌的重要節點。

縣長周春米表示，面對全球供應鏈重組、AI與半導體浪潮及淨零綠色轉型趨勢，縣府團隊全力推動產業升級與投資環境優化，並透過跨部會、跨領域合作，逐步建構具韌性與競爭力的南方產業聚落。本次論壇正是匯聚各界專業觀點的重要平台，透過深度對話，為屏東未來產業發展勾勒出更清晰且具前瞻性的藍圖。

周縣長指出，屏東在科技產業布局上持續展現具體成果，國科會TASA台灣太空中心今年3月正式宣布國家火箭發射場域設於滿州鄉九棚村，象徵屏東正式躍升為國家級太空科技的重要基地。周縣長指出，縣府將結合恆春半島既有的文化、觀光與教育資源，串聯太空科技、相關產業進駐與地方發展，創造科技與地方共榮的新典範，為屏東開拓更多產業可能性。

周縣長強調，屏東擁有食品加工、金屬製造、農業科技、再生能源及半導體供應鏈延伸等多元產業基礎，在半導體與高科技產業方面，屏東科學園區坐落於高鐵特定區，具備交通便捷、腹地完整等優勢，縣府與中央攜手推動園區開發，著眼的不僅是招商，更是完整科技城市的成形，包括屏科實驗高級中等學校、國際棒球場、社會住宅、醫療機構及聯外道路等重大建設正同步推進，全方位提升生活機能，讓企業放心投資、人才安心定居。

南科管理局林秀貞副局長也於論壇中指出，屏東是「大南方新矽谷」半導體S廊帶的重要成員，今年5月間，國科會、屏東縣政府與台積電共同宣布推動「屏科半導體供應鏈專區」，進一步強化屏東在半導體產業版圖中的戰略地位，相關推動成果預計將於明年對外完整報告。隨著供應鏈逐步落腳，屏東不僅可創造更多優質就業機會，也將帶動整體產業升級與轉型。