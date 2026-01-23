鏈結島嶼信仰 馬祖擺暝文化祭2/27開跑

（中央社記者潘欣彤連江縣23日電）以元宵慶典為中心的馬祖擺暝文化祭，是連江縣每年最大宗教活動，將於2月27日登場，由北竿芹壁境鐵甲元帥廟輪值主辦，除遶境祈福外，還有素人京劇表演、祈夢儀式等活動。

連江縣政府文化處今天發布新聞稿指出，「2026馬祖擺暝文化祭」將從2月27日（正月11日）起於北竿鄉登場，並以「守境納福．鐵甲迎喜」為主題，除呼應輪值主辦的芹壁境鐵甲元帥廟外，更象徵鐵甲元帥庇護海境、迎喜納福、護佑全島並串連北竿在地聚落文化場景。

文化處表示，擺暝文化祭承載馬祖百年來信仰，以及馬祖人「重元宵更勝過年」傳統，從2月27日的點燈儀式開始，涵蓋祭祀大典、北竿全島巡安大遶境、坂里燒馬糧、橋仔村「神與人的鏈結」，到3月17至18日的芹壁龍角峰祈夢儀式，完整展現馬祖獨特的「島嶼信仰鏈結文化」。

文化處強調，芹壁境鐵甲元帥廟以供奉青蛙神聞名，今年首度推出以此信仰為創作核心的「鐵甲元帥青蛙神IP化形象」，讓馬祖信仰以更親民形象走入民眾生活，並由該廟宇信徒擔綱演出素人京劇「珠簾寨」、「四郎探母」。

此外，文化處說，3月1日（正月13日）燒馬糧是馬祖擺暝文化象徵性祭典，民眾能近距離觀看神轎穿梭重重鞭炮中，還可手持祈福火把，共同燃燒糧草，祈求家宅平安、事業順遂。3月17日起（正月29日）的祈夢儀式，則可至龍角峰伍位靈公廟，上香後在廟內或閉目或靜坐，感受神明的啟示。（編輯：吳素柔）1150123