《鏈鋸人蕾潔篇》可以在家看了！艾瑪史東剃光頭新作超離譜 《殭屍女兒》、《柯南》年末必看片單大公開

12月精彩好片通通可以在家看。台灣大哥大MyVideo提供

12月片單火力全開，多部重量級作品搶先上架台灣大哥大MyVideo ！包括掀起動畫風暴的、仍在影廳上映的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》搶先版，鬼才名導力作《暴蜂尼亞》搶先版，以及動作強片《逃亡遊戲》搶先版。此外，驚悚續集《闇黑電話2》搶先版、虐心愛情片《只為你遺憾》搶先版，還有南韓喜劇片《我和我的殭屍女兒》、日本動畫《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》、青春校園片《夜校女生》，以及MyVideo獨家電影《我的殺手麻吉》、《夢想巨無霸》，跨越動畫、驚悚、動作、愛情、校園等各類型豐富影片，成為年末最強爆米花片單！

廣告 廣告

《鏈鋸人蕾潔篇》全球口碑爆棚，現在也能在家裡看了。台灣大哥大MyVideo提供

《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》上映後席捲全球影壇，票房累積至今已高達1億5000萬美元（約新台幣48億），挺進日本影史票房排行榜前60名，成為近年最賣座的少年漫畫改編動畫電影之一，該片不僅票房亮眼，口碑更是爆棚：爛番茄網站上取得影評96%高分評價、觀眾評分98%的驚人成績；片中音樂也引起巨大話題，主題曲〈IRIS OUT〉和〈JANE DOE〉皆由日本樂壇鬼才米津玄師創作，〈IRIS OUT〉動畫版MV在YouTube突破1億1千萬次點閱數，片尾曲〈JANE DOE〉更找來宇多田光合作，MV點閱次數超過4千8百萬次，兩人對談影像日前在YouTube釋出後，點閱數立刻衝到百萬以上，兩位歌手真摯分享初次相遇和交流音樂的過程，網友們紛紛直呼：「這真的是可以免費看的嗎？」、「影片含金量太高了！」

《只為你遺憾》催淚上架。台灣大哥大MyVideo提供

米津玄師和宇多田光首度合作〈JANE DOE〉，米津玄師坦言能和宇多田光一起拍MV、對談和拍攝照片，一直感覺「有點不真實」，笑言自己外表看似淡定，內心卻一直想：「這真的在發生嗎？也太像作夢了吧。」宇多田光也表示對此次合作感到「不可思議」，她也透露，兩人拍攝MV時，一開始先拍背靠背場景，當真正稍微碰到彼此才稍感安心，有一瞬間「心意相通」，「人與人之間，真的是在一起承受辛苦時，會突然產生團結感，心會變成一體的。」米津玄師則笑說：「剛好就在剪輯喊卡的一瞬間，我們兩個都在說『脖子好痛』。」

柯南鐵粉一部都不能錯過。台灣大哥大MyVideo提供

米津玄師演唱的主題曲〈IRIS OUT〉則是融合爵士搖擺節奏與電子風格，他以「性愛與衝動在道德間搖擺」為創作核心，映照主角淀治在面對蕾潔以性愛為誘惑、內心又對真紀真的情感產生動搖的掙扎，反覆唱出「該怎麼辦」點出劇場版主題，MV剪輯自劇場版精華畫面，將情感與戰鬥節奏緊密結合，廣獲觀眾讚賞，歌曲也打入美國Billboard Global 200排行榜第5名，創下日本歌曲在該榜的歷史新高！米津玄師直言：「我覺得像『性愛的情感』或『衝動』這類東西，在道德之間來回拉扯，是很重要的主題。但現在的社會對於表達這些情感有種強烈的排斥感。如果不去正視這點，音樂就很容易變得過於暴力、沒來由的吶喊。」

《暴蜂尼亞》艾瑪史東在片中剃光頭。台灣大哥大MyVideo提供

另外，《暴蜂尼亞》搶先版則由奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）主演，聯手鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）打造出荒誕離奇的陰謀喜劇，艾瑪史東為戲剃光長髮，飾演遭綁架的女企業家，在密室中和綁匪展開一場離譜諜對諜；為求真實，艾瑪史東不僅真實剃髮上陣，她還曝光拍攝前提出一個獨特條件：「我說服導演尤格必須也一起剃光頭，這樣我們才能同進退！」史東笑稱尤格藍西莫當場爽快答應。史東更親自操刀為導演理髮，「過程很刺激，不過沒有我想像中那麼刺激啦！」她打趣表示，反而覺得自己剃髮的戲碼更具戲劇張力：「我的頭髮當時超級長，他的就沒那麼長嘛！」

《逃亡遊戲》適合愛好緊張刺激的觀眾。台灣大哥大MyVideo提供

《逃亡遊戲》則由葛倫鮑威爾（Glen Powell）主演，他在片中親自完成多項特技，一度在冰冷天氣下從八層樓高建築外牆急速懸降；《闇黑電話2》延續前作的恐怖氛圍，由伊森霍克（Ethan Hawke）回歸飾演蒙面連環殺手「Grabber」，他表示對該角色非常喜愛，有機會打造成「地獄三部曲」。此外，浪漫愛情片《只為你遺憾》改編自暢銷小說，講述一對母女從對立到和解的動人故事，殭屍喜劇電影《我和我的殭屍女兒》則帶來別樣父女情；日本超人氣動畫電影《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》讓怪盜基德再度現身，與柯南展開高空對決；臺灣本土青春片《夜校女生》真摯描繪高中學生的友情與成長。

國片《夜校女生》也看得到。台灣大哥大MyVideo提供

此外，台灣大哥大MyVideo本月更獨家上架兩部海外好評電影，《我的殺手麻吉》以黑色幽默筆觸呈現一個10歲男孩策劃「雇凶殺父」的離譜計畫；印尼動畫片《夢想巨無霸》更是刷新東南亞動畫票房紀錄的勵志之作，以幽默溫暖的方式觸及兒童創傷、校園霸凌、自我價值等議題，感動上千萬觀眾。

《我的殺手麻吉》10歲男孩策劃「雇凶殺父」。台灣大哥大MyVideo提供

《我和我的殭屍女兒》被稱又哭又笑年度必看。台灣大哥大MyVideo提供



回到原文

更多鏡報報導

韓男星心跳停止20分鐘被判「死亡」 「奇蹟重生」曝看到「死後世界」

《驀然回首》真人版電影公開首支預告！是枝裕和堅持「底片拍攝」耗時一年捕捉秋田四季

張娜拉出道24年首演反派、李帝勳「大跳女團舞」超絲滑 《模範計程車》收視穩居冠軍