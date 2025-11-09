《鏈鋸人》日本影史名次再上升！全台票房破2.2億登上年度第5名

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》持續在全球熱映，日本累積票房粗估已破83.04億日圓(約台幣16.6億元)，目前升至日本影史第81名；台灣方面累積票房突破台幣2.2億元，已登上2025年度票房第5名，也是2025動畫電影亞軍。

電影上週六(8日)歡慶全台票房突破2億，開始加碼回饋，贈送「水中女神」款特典，在各社群都可看到影迷分享自己的「戰利品」，果然讓票房再度衝刺。同時，全球票房也創佳績，目前全球累積票房已達1.37億美金(約台幣42.44億元)。《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台上映中。

