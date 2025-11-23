《鏈鋸人》日本賣破90億日圓！全台票房突破台幣2.4億

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫電影《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》上週末(11月21至23日)在日本上映超過兩個月後仍維持強勢熱度，上映66天累積票房正式突破90億日圓(約台幣18億元)，由於日本後續還有入場特典預計推出，在今年內突破100億日圓(約台幣20億元)幾乎已成定局！

全球票房方面也創佳績，根據票房數據網站the numbers的數據顯示，目前該片全球累積票房已達1.69億美金(約台幣52.98億元)，其中包括北美票房4250萬美金(約台幣13.32億元)及國際票房1.27億美金(約台幣39.81億元)。

廣告 廣告

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台上映中，全台票房已突破台幣2.4億元，目前已是2025年度票房第5名。

【看原文連結】

更多自由時報報導

金馬62》第62屆金馬獎完整得獎名單 張震、范冰冰分占影帝影后

（高雄直擊）TWICE丟震撼彈！巨型LED亮起：明年3月大巨蛋見

TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲

（獨家）TWICE來台開唱兩天吃什麼？高雄知名餐廳外燴車輛進出世運主場館

