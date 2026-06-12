《鏈鋸人》神曲主唱宣布來台！11月登《浪人祭》開唱

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日本「怪物級藝人」ano 首度以個人名義來台開唱（圖／笨道策展有限公司提供）





「2026浪人祭」將於11月7日、8日在台南安平隆重登場，主辦單位隨即在今（12）日拋出首波重量級卡司震撼彈，正式宣佈邀請到當今日本樂壇最具話題性的「現象級怪物藝人」ano參演！這將是她首度以個人名義在台開唱，消息一出引發全網暴動。

事實上，這次ano來台似乎早有預兆。日前她在直播中被粉絲問及是否有機會來台演出時，便曾透露自己「一直很想去台灣演出！」，更神秘暗示「也許有機會」。這段埋下伏筆的互動當時就讓台灣粉絲產生無限遐想，如今謎底揭曉，正是由今年的浪人祭促成了這場美夢成真的跨海之約。

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ano出道時憑藉神似漫畫女主角的精緻臉龐與極具個人特色的怪萌氣質迅速竄紅。隨後更以特立獨行、叛逆且充滿能量的舞台風格擄獲大批台灣死忠粉絲。這份獨一無二的強烈反差，也讓她獲封為充滿致命吸引力的「惡魔級歌手」！

ano在2022年為超人氣動畫《鏈鋸人》獻唱片尾曲〈ちゅ、多様性。〉洗腦旋律與招牌舞蹈立刻在全球社群爆紅，官方MV至今已逼近八千萬次點閱！去年她更強勢挺進日本武道館舉辦個人大型演唱會，展現票房號召力與絕對的現場實力。身兼歌手、演員、模特兒的多重身分，ano在音樂現場總是展現出驚人的反差能量，以風格強烈的唱腔引領獨一無二的「ano旋風」。





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