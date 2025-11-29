《鏈鋸人》票房破2.4億！上映2個月「特典出到10週」民眾排隊搶拿

《鏈鋸人 蕾潔篇》已經上映兩個月，片商推出第10週特典。（圖／TVBS）

《鏈鋸人蕾潔篇》上映兩個多月來，特典已成為吸引影迷的最大賣點，目前已推出至第十週。許多觀眾不惜排隊只為獲得這些精美收藏品，如閃閃發光的雷射處理海報。不僅《鏈鋸人》，《咒術迴戰》與《銀魂》等動漫電影也紛紛推出特典策略，成功吸引粉絲一刷再刷，甚至有人僅為特典而購票。這些限量周邊已在網路上被炒至高價，顯示特典文化已成為動漫電影行銷的關鍵策略。

動漫電影特典已成為影迷趨之若鶩的珍貴收藏品。《鏈鋸人蕾潔篇》目前已推出第十週特典，這些特典包含精美海報，以厚紙板製作，角色周圍還有雷射處理，使整張海報閃閃發光，極具收藏價值。民眾表示，為了這些特典，許多人排成長龍，有些人甚至不看電影，只為了獲得特典。

這種特典文化不僅帶動了票房，也催生了二手市場。有民眾透露，這些原本隨票贈送的特典在網路上被炒到七、八百元的高價，特別是蕾潔的海報更是搶手。片商推出的特典策略確實奏效，《鏈鋸人蕾潔篇》在台灣票房已突破2.4億元。

粉絲盛裝打扮觀看《銀魂 THE FINAL》，也領取到特典。（圖／TVBS）

除了《鏈鋸人》，其他動漫電影也紛紛採用特典策略。《咒術迴戰 澀谷事變x死滅迴游》已推出第二週特典，依然吸引粉絲一再購票觀影。有民眾表示，他們是因為喜歡裡面的角色才去觀看電影。同樣地，已完結多時的《銀魂The Final》也推出4DX特別場次，並提供海報作為特典。這種「看電影同時帶紀念品回家」的行銷策略，成功吸引了大量動漫迷前往戲院支持。

